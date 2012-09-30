هنر دینی در ضریح جدید امام حسین(ع) به نمایش درآمده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی شامگاه شنبه، در بازدید از ضریح جدید امام حسین(ع) در محل کارگاه ساخت ضریح در مدرسه علمیه معصومیه قم، در سخنانی اظهار داشت: کسانی که در ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) مشارکت داشتند در واقع مورد لطف و عنایت پروردگار و سید الشهداء(ع) قرار گرفتند که باید قدردان و شکرگذار این نعمت باشند.



وی عنوان کرد: برای اینکه زائران از ظرایف‌ها و ویژگی‌های این ضریح مطهر بیشتر آشنا شوند جا دارد که خصوصیات این ضریح در کنار زیارتنامه سید الشهداء(ع) در حرم مطهر امام حسین(ع) درج شود چرا که این اثر هم علم، هم هنر و هم پیام دارد.



هنر در سینما و تلویزیون دور ناقصی است از خیال به حس



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه هنر دینی در ضریح مطهر امام حسین(ع) به نمایش درآمده است افزود: هنر در سینما و تلویزیون دور ناقصی است از خیال به حس، که این دور‌های باطل هرگز هنر دینی به شمار نمی‌روند.



وی با بیان اینکه در ضریح مطهر امام حسین(ع) معارف عقلی به صورت مکتوب درآمده است، افزود: این مطالبی که بر روی ضریح حک شده در کتاب‌ها نیز آمده است اما به این اندازه خروجی مطلوب و تأثیرگذاری ندارد.



آیت الله جوادی آملی ادامه داد: اگر معقول در کارگاه اساتیدی همانند استاد فرشچیان قرار گیرد خروجی مطلوبی خواهد داد که محسوس است.



وی با بیان اینکه امام حسین(ع) برای مطالبی شهید شده‌اند که در این ضریح حک شده است، افزود: امیدواریم همه کسانی که در این راستا تلاش و این اثر زیبا را با مال، علم و هنر خود خلق کردند مورد عنایت و شفاعت سیدالشهداء قرار گیرند.



مفسر بزرگ قرآن کریم ابراز داشت: تمام این تلاش‌ها به برکت قیام امام خمینی(ره) و همچنین خون شهدا است چرا که ایران قبل از انقلاب هم، ایران بود اما هیچ‌گاه نتوانست چنین آثاری را خلق کند.



آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه اثر مکتوب علما و خون شهدا سهم بزرگی در زندگی جامعه ما داشته است، افزود: امیدواریم این فرزند اصیل که تابع قرآن و عترت هستند برکات فراوانی را برای دین و دنیا ما داشته باشد.

