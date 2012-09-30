رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس سوریه در گفتگو با مهر: بحران سوریه در روزهای آخر قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای ارشد و نمایندگان پارلمان سوریه اخیرا با سفر به تهران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران درباره توسعه روابط دوجانبه و تحولات سوریه گفتگو کردند.

در این سفر دو روزه 10 نفر از اعضای ارشد پارلمان سوریه از جمله "محمد صبحی ابوشامات" رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس سوریه نیز حضور داشت.

ابوشامات درباره آخرین وضعیت سوریه پس از گذشت 18 ماه از ناآرامیهای اخیر اظهارات داشت: بحران در سوریه در حال فروکش کردن است و مقاومت مردم و ارتش زیر نظر رهبری حکیمانه "بشار اسد" عامل اساسی در کاهش شدت ناآرامیها در سوریه بوده است.

وی تاکید کرد: این واقعیتی غیر قابل انکار است که مردم ، ارتش و رهبری سوریه هم اکنون بر بحران در این کشور فائق آمده اند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس سوریه با قدردانی از تلاشهای جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای حل بحران سوریه، اظهار داشت: از اقدامات مقامات ایرانی در راستای حل بحران سوریه که بیش از توقعات ما بوده است بسیار قدردانی می کنیم.

وی افزود: سفر ما به تهران برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران سفری کاملا موفقیت آمیز بود و ما از مسائل مطرح شده در این ملاقاتها رضایت داریم.

محمد صبحی ابوشامات در پاسخ به سوالی درباره تلاشهای کمیته چهارجانبه که به پیشنهاد محمد مرسی با حضور ایران، مصر، ترکیه و عربستان سعودی در راستای حل بحران سوریه شکل گرفته است، با اشاره به اینکه دمشق حضور عربستان در این کمیته را به رسمیت نمی شناسد، اظهار داشت: در واقع کمیته چهارجانبه ای وجود ندارد و این کمیته چهار منهای یک است.

وی تاکید کرد: البته دمشق به هر کمیته ای که درباره بحران سوریه تشکیل شود و جمهوری اسلامی ایران در آن حضور داشته باشد، اطمینان دارد و از طرحهای ارائه شده کاملا استقبال می کند.

خاطرنشان می شود هیئت مقامات ارشد سوری اواخر هفته گذشته پس از دیدار با مقامات ایرانی تهران را به مقصد دمشق ترک کردند.

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گفتگو: محمدعلی تخت رونده