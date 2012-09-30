کمیته رسمی پیگیری آزادی و خانواده امام صدر تنها مرجع رسمی تایید اخبار ایشان است

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار ما نظر مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر را در خصوص خبری که اخیراً درباره زنده بودن امام صدر منتشر شده است، جویا شد.

علی جعفر آبادی، مدیر روابط عمومی مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر در پاسخ به این سؤال گفت: ما نیز معتقد و امیدواریم امام صدر زنده باشند و هرچه زودتر بازگردند.

وی تصریح کرد: کمیته رسمی پیگیری آزادی امام صدر همه اخبار درباره حیات امام صدر را رصد می‌کند.

جعفرآبادی با اشاره به انتشار اخبار ضد و نقیض درباره سرنوشت امام موسی صدر، بخصوص پس از تحولات اخیر منطقه و سقوط قذافی تاکید کرد: همه اخبار هم از نظر درونی و هم از نظر بیرونی مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرند. یعنی هم اجزای خبر با هم تعارض نداشته باشند و هم کل خبر با دیگر اخبار قطعی موجود سازگاری داشته باشد.

وی افزود: در این بررسی، منابع مورد استناد در خبر، گویندگان خبر، رسانه‌ای که خبر را منتشر کرده و زمان و مکان وقوع خبر به دقت بررسی می‌شود. این خبر اخیر نیز از این قاعده مستثنی نیست.

مدیر روابط عمومی مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر در خاتمه افزود: میزان انعکاس این خبر بیانگر علاقمندی به حیات و بازگشت امام صدر است که امیدواریم به زودی محقق شود. در ضمن کمیته رسمی پیگیری آزادی و خانواده امام صدر تنها مرجع رسمی برای هرگونه خبری در این زمینه است.

گفتنی است اخیراً خبری از یک پایگاه فلسطینی به نقل از یک نویسنده و روزنامه‌نگار لیبیایی مبنی بر زنده بودن امام و نگهداری ایشان در محلی خارج لیبی منتشر شده بود.

