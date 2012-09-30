حقوق و بیمه خبرنگاران مهمترین دغدغه انجمن صنفی خبرنگاران است

علی لاریجانی عضو هیات مدیره و دبیر انجمن صنفی خبرگاران و روزنامه‌نگاران در‌باره چگونگی شکل‌گیری این انجمن صنفی به خبرنگار مهر گفت: از دو سال پیش جمعی از خبرنگاران دور هم جمع شده و تصمیم گرفتیم تا در دفاع از حقوق صنفی خود انجمنی را تاسیس کنیم که با پیگیری‌های فراوان مجوز اولیه انجمن صنفی از وزارت کار اخذ شد و در تاریخ 26/9/90 با حضور فعالان رسانه‌ای اولین انتخابات این انجمن برگزار و هیئت مدیره آن منصوب شد و شروع به کار کردند.

وی افزود: از آنجایی که مجوز انجمن از سوی وزارت کار صادر می‌شود، کاملاً یک انجمن صنفی است و ما هیچ فعالیت حزبی و سیاسی در انجمن نخواهیم داشت و اگر قرار بود چنین رویکردی داشته باشیم، باید مجوز انجمن را از وزارت کشور دریافت می‌کردیم.

لاریجانی، کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواسته‌های مشروع و قانونی خبرنگاران، حفظ و حراست از حرفه تخصصی خبرنگاری، کوشش در جهت بالابردن آگاهی اجتماع در مورد نیاز کشور به حرفه خبرنگاری، نقش و مسئولیت‌ها و توانایی‌های خبرنگاران، جمع‌آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت‌ها، همکاری با سازمان‌های دولتی، نهادهای ملی، تخصصی و مردمی در ایجاد یک بانک اطلاعاتی تخصصی خبرنگاران، کوشش در جهت هماهنگی در آموزش و تامین نیروی انسانی و ایجاد مرکز تحقیقاتی، همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکت‌های تعاونی مرتبط با وظایف انجمن، انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی درباره تهیه لوایح و طرح‌های مربوط به قوانین و مسائل رفاهی و حقوق قانونی خبرنگاران را به مراجع ذی‌ربط، برخی از اهدافی عنوان کرد که برای این انجمن در نظر گرفته شده است.

عضو هیات موسس «انجمن صنفی خبرنگاران» اضافه کرد: در حال حاضر 500 پرونده تکمیل شده از خبرنگاران در انجمن صنفی ثبت شده و حدود 1000 درخواست بررسی نشده هم داریم که مشغول بررسی آنها هستیم. در حال حاضر هم هر یک از دوستان همکار که مایل به عضویت در انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هستند، می‌توانند از طریق سایت انجمن به آدرس www.anjomannews.ir اقدام به ثبت نام کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که از زمان ثبت تا به حال چه اقدام مهمی صورت گرفته است؟ گفت: به طور معمول هر انجمن صنفی که ثبت می‌شود، در سال اول تاسیس، درگیر ساختار و چارت و... است که الحمدالله این امر در انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران در بازه زمانی شش ماهه انجام شد و در حال حاضر مشغول برگزاری اولین دوره آموزش جامع خبرنگاری هستیم.

به گفته علی لاریجانی، آزمون ورودی این دوره با حضور 1200 نفر برگزار و بعد از آزمون کتبی و حضوری 300 نفر از افراد انتخاب و از پنج شنبه هفته جاری هم کلاس‌های این دوره آغاز می‌شود.

دبیر انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران در مورد تاسیس دفاتر استانی گفت: در حال حاضر در استانهای قم و خراسان رضوی این انجمن صنفی تاسیس و در آینده نزدیک در قزوین و همدان هم تاسیس می‌شود و طی برنامه دو ساله انجمن صنفی در تمام استانها دفتر خواهد داشت. لذا از تمام همکاران در تمامی استانها که تمایل به همکاری با این انجمن صنفی را دارند، درخواست می‌کنم از طریق سایت انجمن درخواست خود را ارسال کنند.

لاریجانی با تاکید بر اینکه هدف از تاسیس «انجمن صنفی خبرنگاران» موازی‌کاری و یا ممانعت از فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نبوده است، گفت: ما به دنبال این هستیم که اعضای انجمن افرادی باشند که مستقیم کار خبر می‌کنند و این انجمن نیز در مقابل اعضا تمام تلاش خود را در جهت استیفای حقوق صنفی و خواسته‌های مشروع و قانونی آنها انجام می‌دهد و از ورود به جریان‌های سیاسی خوداری می‌کند.

وی در مورد حضور این انجمن صنفی در نمایشگاه مطبوعات هم گفت: این انجمن به همراه سایر انجمن‌های صنفی تشکیل شده در سایر استانها به صورت متحد و متمرکز در نمایشگاه مطبوعات حضور خواهد داشت و در حال حاضر نیز نامه‌ای در مورد اختصاص غرفه به این امجمن صنفی به معاونت مطبوعاتی ارسال شده است.

دبیر انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران در پاسخ به همکاری سایر ارگان‌ها و نهادها با این انجمن گفت: تا به حال این انجمن هیچ گونه درخواست و یا کمکی را از ارگان و یا نهادی نداشته است و تا به حال به صورت مستقل به فعالیت خود ادامه داده است ولی به دلیل افزایش حوزه کاری و اعضا نیاز است که نهادهای مختلف به این انجمن صنفی در چهارچوب قوانین کمک‌هایی را داشته باشند.

وی افزود: ارائه هر گونه خدمات طبق قانون باید توسط این انجمن صنفی به خبرنگاران صورت بگیرد و جهت جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده، ارگانها و نهادها نباید به صورت مستقیم به خبرنگاران خدماتی را ارائه کنند که در حال حاضر در انجمن صنفی جلسات متعددی در این باره برگزار شده و همه استادان حاظر در جلسه به این امر معتقدند که ارائه خدمات و هدیه که توسط ارگانها به صورت گزینشی به بعضی از خبرنگاران داده می‌شود، فسادآور است و باید جلوی این امر گرفته و ساماندهی شود.

لاریجانی در پایان با اشاره به اینکه بحث حقوق و بیمه خبرنگاران مهمترین دغدغه انجمن صنفی است، گفت: عدم عقد قرار داد توسط ادارات و مراکز مختلف با خبرنگاران و یا بیمه نکردن آنها خلاف مقررات است و این انجمن صنفی تمام تلاش خود را جهت رفع این خلا انجام می‌دهد و از تمام مکانیزمهای قانونی جهت برخورد با متخلفین استفاده می‌کند.