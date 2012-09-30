درگیری در جریان تشییع نوجوان شهید/ حمله به مردم با بمب های صوتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مردم بحرین روز گذشته در جریان تشییع پیکر علی حسن نعمه نوجوان 17 ساله بحرینی که به دست نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه به شهادت رسید با پلیس درگیر شدند.

در این مراسم هزاران بحرینی شرکت داشتند. خبر شهادت این نوجوان 17 ساله که نیروهای آل خلیفه از فاصله نزدیک به وی تیراندازی کرده اند با موجی از اعتراضات در مناطق مختلف بحرین مواجه شده است.

معترضین در جریان این مراسم راه اصلی منتهی به روستای صدد در شمال غرب منامه را بستند و با نیروهای پلیس درگیر شدند.

الیوم السابع نیز گزارش داد که پلیس ضد شورش با استفاده از گاز اشک آور و بمب های صوتی سعی داشت مردم را متفرق کند. حاضران در مراسم تشییع پیکر نوجوان شهید، با حمل پرچم بحرین شعارهای ضد دولتی سر می دادند.

وزارت کشور بحرین در واکنش به شهادت علی حسن نعمه مدعی شده است که این حادثه پس از حمله تروریستی به خودروی پلیس با کوکتل مولوتوف صورت گرفته است و نیروهای پلیس از خود دفاع کرده اند.

این در حالی است که نزدیکان علی حسن نعمه و شاهدان عینی این روایت را تکذیب می کنند و معتقدند این نوجوان 17 ساله پیش از آغاز راهپیمایی و تنها به دلیل حضور در راه اصلی منتهی به محل راهپیمایی هدف تیراندازی نیروهای امنیتی آل خلیفه قرار گرفته است.