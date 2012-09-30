به گزارش خبرنگار مهر، استقلال از آخرین مسابقه خود که در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، به هیچ عنوان خاطره خوشی ندارد زیرا آبی‌های تهران در حضور تمام هواداران مشتاقشان برابر تیم فجر شهید سپاسی شیراز هر چه زدند به در بسته خورد و در نهایت با قبول تساوی بدون گل به یک امتیاز دیدار با تیم فجر دست پیدا کردند.



توقف استقلال برابر ملوان و سپاسی در دو بازی خانگی متوالی



این در حالی است که آبی های پایتخت پیش از این نیز در دیدار خانگی برابر ملوان بندر انزلی با تساوی یک بر یک در ورزشگاه آزادی متوقف شده بودند و امیدوارند با توجه به یک بازی معوقه که باید با تیم پیکان برگزار کنند، همچنان یکی از مدعیان قهرمانی باشند.



در مقابل صبای قم از بازی آخر خارج از خانه خود برابر تیم نفت تهران در هفته نهم نتیجه ای بهتر از باخت به دست نیاورد تا بدین‌ترتیب سومین شکست صبای قم در رقابت های این فصل لیگ برتر فوتبال رقم بخورد و تحولات در تیم صبای قم که با رفتن همیشگی یحیی گل محمدی همراه بود، از این دیدار آغاز شود و عبدالصمد مرفاوی در راس کادر فنی قرار بگیرد.



در شرایط فعلی جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس، تیم استقلال تهران با چهار پیروزی، چهار تساوی، یک باخت، هشت گل زده، چهار گل خورده، تفاضل گل به اضافه چهار و 16 امتیاز در رده ششم است اما صبای قم با چهار پیروزی، سه تساوی، سه باخت، 15 گل زده، 11 گل خورده، تفاضل گل به اضافه چهار و 15 امتیاز در مکان هفتم جدول جای دارد.



صبای قم در هفته یازدهم لیگ برتر در ششمین بازی خارج از خانه خود در این فصل در حالی مقابل تیم استقلال صف‌آرایی می‌کند که از پنج بازی خارج از خانه قبل خود دو پیروزی برابر تیم‌های ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس تهران، یک تساوی با تراکتور سازی تبریز و دو باخت مقابل تیم های صنعت نفت آبادان و نفت تهران کسب کرده است.



صبا تیم هفتم و استقلال تیم ششم جدول رده بندی لیگ برتر



آخرین بازی صبا و استقلال که در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، با برتری سه بر صفر استقلال به پایان رسید، ضمن اینکه در بازی رفت دو تیم در فصل گذشته نیز که در قم به انجام رسید، دو تیم به تساوی یک بر یک قناعت کردند.



استقلال و صبا در بازی هفته گذشته خود یعنی در هفته دهم برابر حریفان با نتایج متفاوتی به کار خود پایان دادند زیرا استقلالی ها در ورزشگاه تختی آبادان میزبان خود تیم نفت را با حساب دو بر یک شکست داده و چهارمین برد این فصل را جشن گرفتند.



این در حالی است که صبای قم در نخستین تجربه مربیگری عبدالصمد مرفاوی و حضور وی بر روی نیمکت خود به جای یحیی گل محمدی، موفق نشد از تیم بحران زده داماش گیلان امتیاز بگیرد و برابر این تیم با تساوی سه بر سه متوقف شد.



مسابقه تیم‌های فوتبال صبای قم و استقلال تهران از یازدهمین هفته دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس از ساعت 18:15 دقیقه روز دوشنبه دهم مهر ماه به میزبانی استقلال تهران در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.

