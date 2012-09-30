دوستی امام رضا(ع) درگرو تبعیت از ولایت فقیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان در مراسم گرامیداشت ولادت امام رضا (ع) در سوادکوه افزود: این امام همام در علم و عمل بی نظیر است و این شخصیت بزرگوار ، الگویی کامل برای امت اسلام است.



وی امام رضا (ع) را همچون سایر ائمه معصومان، پایه و اساس دین و چشمه زلال معرفت دانست و اظهار داشت: این امام بزرگوار بعداز شهادت پدر بزرگوارش ، امامت را به عهده گرفت و در توسعه فرهنگ غنی اسلام نقش بسیار موثری داشت.



مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به عصمت معصومین (ع) از جمله امام رضا (ع)، افزود: امام رضا (ع) حجت خداست و از هر نوع خطا و اشتباه به دور است

یادواره شهدا رشادت شهیدان هشت سال دفاع مقدس است



فرماندار میاندرود گفت: یادواره شهدا یادآور رشادت، ایثارگری، گذشت و فداکاری های شهیدان هشت سال دفاع مقدس است و ما مدیون این دلاوری ها و قهرمانی ها هستیم.

علی رجبی افزود: شهدا با نثار جان و گذشتن از هستی خویش ، استقلال و آزادی را برای ما به ارمغان آوردند که باید قدردان این نعمت باشیم.



وی با اشاره به نبرد نابرابر مردم ایران با ارتش مسلح عراق بیان داشت: ملت ایران در برابر یک جهان مبارزه کرد و هیچ یک از مفسران جهان نتوانستند رمز پیروزی با دست خالی در برابر جهانی یکپارچه مسلح را تفسیر کنند.



مازندران میزبان جشنواره وبلاگ نویسی قرآن

مسئول دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: جشنواره وبلاگ نویسی قرآن اوایل زمستان امسال در استان برگزار می شود.

سعید قربانی افزود: تاکنون تعداد 200 وبلاگ قرآنی از سوی موسسات قرآنی در مازندران راه اندازی شده که این روند تا پایان مهر ماه ادامه دارد.



وی با بیان اینکه جشنواره وبلاگ نویسی با 16 موضوع برگزار خواهد شد، بیان داشت: اخبار قرآنی، نوآوری ها، قصه و آموزش قرآنی از جمله مضامین وبلا نویسی قرآنی است.