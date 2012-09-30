تسهیلات طرح های توسعه کشاورزی به خسارت دیدگان سیل در زنجان ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد شامگاه شنبه در جلسه ستاد توسعه طرح های کشاورزی با ابراز رضایتمندی از روند رسیدگی به پرونده های مربوط به طرح های کشاورزی در استان افزود: در کارها سرعت و دقت لازم وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه سرعت پرداخت تسهیلات در بانک به طرح های مصوب شده کشاورزی باید افزایش یابد، گفت: با توجه به اینکه زنجان رتبه دوم را در رعایت پرداخت سرانه تسهیلات کسب کرده است اما نباید از رقابت سایر استان ها در این زمینه غافل شد.

استاندار زنجان، کسب رتبه مطلوب در میزان پرداخت تسهیلات را نیز ضروری دانست و اظهار داشت: نباید از پرداخت تسهیلات عقب بمانیم و باید الگو، سقف و سرانه پرداخت را نیز رعایت کنیم که متاسفانه در حال حاضر این سه موضوع هیچ تناسبی باهم ندارد.

رئوفی نژاد با یادآوری اینکه در بانک نسبت به مبلغ مصوب شده برای طرح ها و مبالغ پرداخت شده فاصله قابل توجهی وجود دارد، گفت: این میزان فاصله بسیار زیاد است چرا که از 31.7 درصد طرح های مصوب موجود در بانک تنها برای 18.8 درصد پرداختی تسهیلات صورت گرفته است، بنابراین باید در پرداخت تسهیلات سرعت بیشتری به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه حجم پرونده های معرفی شده به بانک به نسبت اعتبار سهم شهرستان ها که باید جذب می شد کم است تاکید کرد: در حال حاضر حداکثر معرفی صورت گرفته به بانک 30 درصد است و این در حالی است که این میزان باید حداقل 150 درصد باشد.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه شهرستان ها باید برای جذب سهمیه در نظر گرفته شده تلاش نمایند، افزود: در حال حاضر بیش از 18 هزار نفر در سامانه طرح های کشاورزی ثبت نام کرده اند ولی متاسفانه حدود 76 درصد از آنها مهارت ندارند بنابراین ضروری است که شهرستان ها برای متقاضیان تسهیلات کشاورزی آموزش هایی کوتاه مدت ارائه دهند.

رئوفی نژاد یاد آور شد: همچنان بر تشکیل تعاونی در توسعه طرح های کشاورزی تاکید داریم چرا که ماندگاری اشتغال در گرو تشکیل تعاونی ها است.