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۹ مهر ۱۳۹۱، ۹:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

2000 نفر در خراسان جنوبی آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را فراگرفتند

2000 نفر در خراسان جنوبی آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را فراگرفتند

بیرجند – خبرگزاری مهر: قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی از آموزش آسیب های اجتماعی به بیش از دو هزار نفر از جامعه هدف این نهاد خبر داد.

محمدحسین عنایتی فر در گفتگو با مهر، اظهارداشت: تاکنون برای دو هزار 543 نفر از جامعه هدف این نهاد در قالب  فعالیت های پیشگیری از آسیب های اجتماعی دوره های آموزشی عفاف و حجاب و پیشگیری از اعتیاد برگزار شده است.

وی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از اعتیاد، تصریح کرد: در این راستا یک هزار و 50 نفر در این دوره های آموزشی شرکت کردند.

عنایتی فر با اشاره به اهمیت برگزاری این دوره های آموزشی، بیان کرد: با توجه به اینکه اعتیاد به مواد مخدر نه تنها موجب اختلال در ناسازگاری روانی فرد و پیدایش کج رفتاری و زمینه ساز بروز بیماری روانی در فرد می شود، موجبات افزایش جرم و جنایت و سست شدن انسجام خانوادگی کرا فراهم می کند.

وی با بیان اینکه به دلیل مجاورت استان با بزرگ ترین صادر کننده مواد مخدر(افغانستان)، آموزش و آگاه سازی در این زمینه بسیار ضروری است، عنوان کرد: هدف از برگزاری این دوره ها، آموزش روش ‌های پیشگیری از خشونت خانگی، ‌مهارت‌ های زندگی و نیز آشنایی با بسته‌ های آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد است.

عنایتی فر برگزاری دوره های آموزشی عفاف و حجاب را از دیگر اقدامات این نهاد در خصوص آسیب های اجتماعی عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا یک هزار و 493 نفر آموزش های عفاف و حجاب را فراگرفتند.

وی با بیان اینکه کلاس های آموزش گروهی حجاب و عفاف ویژه بانوان عضو نظام جامع آموزشی تربیتی بوده است، افزود: این دوره ها با هدف گسترش فرهنگ حجاب وعفاف، مهارت افزایی و آگاهی بخشی و پاسخ به شبهات افراد در خصوص عفاف و حجاب و... برگزار شده است.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی یادآور شد: تاثیر حجاب و پوشش در زندگی فردی و اجتماعی، انواع حجاب در جوامع امروز و تاثیر آن، نقش حجاب در زندگی نوجوانان و نگهداشتن حریم و خارج نشدن از حد اعتدال از جمله موضوعات این دوره آموزشی بوده است.

کد مطلب 1708276

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