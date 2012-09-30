2000 نفر در خراسان جنوبی آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را فراگرفتند

محمدحسین عنایتی فر در گفتگو با مهر، اظهارداشت: تاکنون برای دو هزار 543 نفر از جامعه هدف این نهاد در قالب فعالیت های پیشگیری از آسیب های اجتماعی دوره های آموزشی عفاف و حجاب و پیشگیری از اعتیاد برگزار شده است.

وی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از اعتیاد، تصریح کرد: در این راستا یک هزار و 50 نفر در این دوره های آموزشی شرکت کردند.

عنایتی فر با اشاره به اهمیت برگزاری این دوره های آموزشی، بیان کرد: با توجه به اینکه اعتیاد به مواد مخدر نه تنها موجب اختلال در ناسازگاری روانی فرد و پیدایش کج رفتاری و زمینه ساز بروز بیماری روانی در فرد می شود، موجبات افزایش جرم و جنایت و سست شدن انسجام خانوادگی کرا فراهم می کند.

وی با بیان اینکه به دلیل مجاورت استان با بزرگ ترین صادر کننده مواد مخدر(افغانستان)، آموزش و آگاه سازی در این زمینه بسیار ضروری است، عنوان کرد: هدف از برگزاری این دوره ها، آموزش روش ‌های پیشگیری از خشونت خانگی، ‌مهارت‌ های زندگی و نیز آشنایی با بسته‌ های آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد است.

عنایتی فر برگزاری دوره های آموزشی عفاف و حجاب را از دیگر اقدامات این نهاد در خصوص آسیب های اجتماعی عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا یک هزار و 493 نفر آموزش های عفاف و حجاب را فراگرفتند.

وی با بیان اینکه کلاس های آموزش گروهی حجاب و عفاف ویژه بانوان عضو نظام جامع آموزشی تربیتی بوده است، افزود: این دوره ها با هدف گسترش فرهنگ حجاب وعفاف، مهارت افزایی و آگاهی بخشی و پاسخ به شبهات افراد در خصوص عفاف و حجاب و... برگزار شده است.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی یادآور شد: تاثیر حجاب و پوشش در زندگی فردی و اجتماعی، انواع حجاب در جوامع امروز و تاثیر آن، نقش حجاب در زندگی نوجوانان و نگهداشتن حریم و خارج نشدن از حد اعتدال از جمله موضوعات این دوره آموزشی بوده است.