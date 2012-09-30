دلار مبادلاتی 2446 تومان/ دلار آزاد 2844 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز یکشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمتها در این مرکز باتوجه به روند افزایش نرخ‌ها در بازار آزاد رشد نشان می‌دهد.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی که دیروز شنبه 2399 تومان بود، امروز یکشنبه به 2446 تومان افزایش یافته است، ضمن اینکه یورو از 3084 به 3145 تومان، درهم از 653 به 666 تومان و لیر ترکیه از 1335 به 1361 تومان رسیده است. بانک مرکزی قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز یکشنبه را به شرح جدول ذیل اعلام کرد:

جدول قیمت انواع ارز غیرمرجع نوع ارز قیمت ( ریال) دلار 24463 یورو 31450 درهم 6660 لیر ترکیه 13618 روپیه هند 463 روبل روسیه 784 یوآن چین 3893 یکهزار وون کره جنوبی 22000 یکصد ین ژاپن 31400

به گزارش مهر، صبح امروز یکشنبه دلار در بازار ارز فردوسی تهران 2844 تومان، یورو 3740 تومان، پوند 4630 تومان و درهم 777 تومان است.