  1. اقتصاد
۹ مهر ۱۳۹۱، ۹:۰۴

قیمت جدیدانواع ارز اعلام شد/

دلار مبادلاتی 2446 تومان/ دلار آزاد 2844 تومان

دلار مبادلاتی 2446 تومان/ دلار آزاد 2844 تومان

بانک مرکزی قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز شنبه را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز یکشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمتها در این مرکز باتوجه به روند افزایش نرخ‌ها در بازار آزاد رشد نشان می‌دهد.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی که دیروز شنبه 2399 تومان بود، امروز یکشنبه به 2446 تومان افزایش یافته است، ضمن اینکه یورو از 3084 به 3145 تومان، درهم از 653 به 666 تومان و لیر ترکیه از 1335 به 1361 تومان رسیده است. بانک مرکزی قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز یکشنبه را به شرح جدول ذیل اعلام کرد:

جدول قیمت انواع ارز غیرمرجع
نوع ارز قیمت ( ریال)
دلار 24463
یورو 31450
درهم 6660
لیر ترکیه 13618
روپیه هند 463
روبل روسیه 784
یوآن چین 3893
یکهزار وون کره جنوبی 22000
یکصد ین ژاپن 31400

به گزارش مهر، صبح امروز یکشنبه دلار در بازار ارز فردوسی تهران 2844 تومان، یورو 3740 تومان، پوند 4630 تومان و درهم 777 تومان است.

کد مطلب 1708278

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