1500 میلیارد تومان طرحهای آماده افتتاح بخش گردشگری معطل بانکها

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فرزانه شامگاه شنبه در مراسم روز جهانی گردشگری در امل اظهار داشت: هم اکنون حدود 1500میلیارد تومان ارزش طرح های قابل سرمایه گذاری دربخش گردشگری مازندران به دلیل بروکراسی های خاص بانکها معطل بوده و این مهم سبب ایجاد بی انگیزگی در برخی از سرمایه گذاران استان شده است.



وی افزود: علاوه بر این، حدود 200 طرح میراثی وگردشگری و 300 طرح در بخش تکمیل زیرساختهای بخش های خصوصی که درخواست تسهیلات دادند و به بانکها معرفی شدند، با مشکل کمبود نقدینگی و رفتار دوگانه بانکهای استان مواجه هستند.



وی با بیان اینکه با وجود اعلام آمادگی های همه جانبه از سوی کارگروه گردشگری مازندران اما متاسفانه موانع اداری دست و پاگیر برای سرمایه گذاران در این استان وجود دارد، تصریح کرد: باید تعامل واقعی اعضای این کارگروه با هدف رونق گرفتن صنعت گردشگری به عنوان یک منبع درآمد زا در مازندران توجه و اولویت بندی شود.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران، وجود برخی قوانین موجود و قدیمی در سرمایه گذاری برای این استان را مغایر با توسعه گردشگری در استان مسافرخیز و گردشگر پذیر مازندران دانست و از این موضوع به عنوان یک چالش جدی در توسعه زیرساختهای گردشگری در این استان یاد کرد.



فرزانه با بیان اینکه اصلاح بسیاری از قوانین قدیمی در حوزه گردشگری که محدویتهایی در استانهای شمالی کشور ایجاد کرده است، می تواند توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح و سبب رونق این صعنت شود، اضافه کرد: قانون سه ماده جنگل که تقسیم قطعات 10 هکتاری اراضی قابل سرمایه گذاری که به طور مستقیم با بخش گردشگری در ارتباط بوده یک چالش جدی دراین حوزه است که نیاز به اصلاح قانون آن در مجلس دارد.



وی موازی کاری های برخی دستگاه های اجرایی با حوزه گردشگری در مازندران را که باعث شده تا تاسیسات گردشگری در این استان توجیه اقتصادی نداشته باشد، را به عنوان دیگر مشکل حوزه گردشگری این استان یاد کرد و ادامه داد: مشکل دیگر این اداره کل، تخریب بافت های تاریخی در برخی شهرها به بهانه های بافت فرسوده است که متاسفانه برخی از دستگاه های اجرایی دانسته یا ندانسته اقدام به این امر می کنند.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با بیان اینکه متولی واقعی طرح دریا شمال کشور هنوز به طور دقیق و شفاف مشخص نشده وهرسال این استان شاهد مرگ ناشی از غرق شدن افراد در دریا است، اضافه کرد: اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران این آمادگی را دارد تا مدیریت طرح های دریا و سواحل را با هدف بهبود وضعیت فعلی در استان برعهده بگیرد.



فرزانه با بیان اینکه مازندران با دارا بودن امکانات فراوان طبیعی و تاریخی از ظرفیت های بالایی برای جذب گردشگر و سرمایه گذاری برخوردار است، توجه و تکمیل زیرساخت های ارتباطی برای در این استان برای ورود گردشگر را خواستار شد.