  1. دانشگاه و فناوری
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۸

میرمحمدی اعلام کرد:

میزان واردات کاتالیست به کشور/ درخواست شرکتهای تولید کننده کاتالیست

میزان واردات کاتالیست به کشور/ درخواست شرکتهای تولید کننده کاتالیست

دبیر انجمن سازندگان جاذب و کاتالیست ایران میزان با اشاره به برخی دستاوردهای شرکتهای کننده کاتالیست در این زمینه گفت: این در حالی است که در حال حاضر 2.5 میلیارد تومان کاتالیست به کشور وارد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی میر محمدی در جلسه کارگروه تخصصی مشاور برای نظارت عالی بر اجرای سند کاتالیست، تلاش برای ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید و سعی در بهبود کیفیت تولید را از اهداف این انجمن نام برد و افزود: در حال حاضر 14 گروه مختلف در کشور از تولید کاتالیست حمایت می کنند.

دبیر انجمن سازندگان جاذب و کاتالیست با بیان اینکه شرکتهای تولید کنند کاتالیست توانستند رضایت کامل مصرف کنندگان بخشهای صنعتی کشور را به دست آورند، یادآور شد: این در حالی است که میزان واردات کاتالیست به کشور 2.5 میلیارد دلار است.
 
وی با اشاره به مشکلات شرکتهای تولید کننده کاتالیست در کشور، یادآور شد: در حالی که این شرکتها موفقیتهایی در زمینه رفع نیازهای کشور در حوزه کاتالیست به دست آوردند، ولی این شرکتها، به عنوان شرکتهای دانش بنیان محسوب نمی شوند.
 
میر محمدی با اشاره به برخی کاتالیست های تولید شده در کشور، یادآور شد: با توجه به این موفقیت ها درخواست می شود تا این شرکتها به عنوان شرکتهای دانش بنیان محسوب شوند.
 
کد مطلب 1708282

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