خاطره تلخ آلومینیوم از فجرسپاسی/ سه امتیاز حیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، عملکرد ضعیف بازیکنان آلومینیوم مقابل پرسپولیس در هفته دهم بسیاری از هواداران هرمزگانی را نسبت به آینده این تیم ناامید کرد، تا جائیکه اکبر میثاقیان در نشست خبری پس از بازی نسبت به بازی بازیکنانش ابراز نارضایتی کرد.

میثاقیان که نسبت به عملکرد بازی تدافعی تیمش در پنج هفته اول رقابتهای لیگ برتر مورد انتقاد بود سعی کرد تا در هفته های بعد تا حدودی با تغییر سیستم نشان دهد که تیم آلومینیوم حمله کردن را هم بلد است. شکست مقابل استقلال، سایپا، پیکان و پرسپولیس در تهران تیم نه چندان پر مهره و جوان آلومینیوم در میان تیمهای ته جدولی و فانوس بدست قرار داد تا میثاقیان و همکارانش برای خروج از بحران به فکر تغییر سیستم بیفتند.

در نگاهی گذرا به بازیهای آلومینیوم در 10هفته اخیر می توان ضعف مهاجمان و بازیکنان میانی این تیم در بازیسازی و توپ رسانی به مهاجمان را مشاهده کرد. تیمی که سال قبل با حضور بابک حاتمی، ابوالفضل ابراهیمی و محمد آرام طبع در میانه میدان عملکرد بسیار خوبی را از نشان داده بود این روزها در میانه میدان حرکات انفرادی شکوه مقام و ناصحی بیشتر به چشم می آید و سایر بازیکنان میانی آلومینیوم عملکرد خوبی نداشته اند.

آلومینیوم که خاطر خوبی از بازی با فجرسپاسی در بندرعباس ندارد، برای فرار از انتهای جدول نیاز به هر سه امتیاز بازی خانگی مقابل شاگردان محمد یاوری دارد، تیمی که پیش از شروع لیگ حاشیه های زیادی داشت و بر خلاف پیش بینی ها محمود یاوری توانست با شاگردان جوان و باانگیزه اش به عنوان یکی از مدعیان صدر نشینی لیگ برتر شناخته شود.

فجر سپاسی شیراز برای آنکه از کورس صدرنشینان عقب نیفتد سعی می کند تا با کسب حداقل امتیاز از بندرعباس برود.

در هفته یازدهم لیگ برتر بازی آلومینیوم هرمزگان و فجر سپاسی عصر دوشنبه ساعت 18 در ورزشگاه 20 هزار نفری بندرعباس برگزار می شود.