به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه از سلسله جلسات سخنرانی‌های امیرعلی نجومیان درباره «جریان‌های ادبی و هنری»‌ شنبه 8 مهر با موضوع «چیستی، چرایی و چگونگی جریان‌های ادبی و هنری» با حضور وی در باشگاه کتاب تهران واقع در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

نجومیان در ابتدای این برنامه گفت: ایده جریان‌های ادبی، غربی است در نتیجه اصطلاحات مربوط به جریان‌های ادبی هم غربی است و هنگام بحث ناچاریم از آن‌ها استفاده کنیم پس باید به این گونه اصطلاحات اشاره کنیم. حداقل 3 اصطلاح مهم در این حوزه داریم که بسیار به هم نزدیک هستند. اولین اصطلاح مکتب است. یکی دیگر از این اصطلاحات، جنبش یا حرکت و یا نهضت است که من مراد از آن را جریان می‌گیرم. اصطلاح دیگر هم گرایش، تمایل و یا مد است.

این منتقد ادبی گفت:‌ مکتب را گروهی از نویسندگان تعریف می‌کنند که تاثیری بیشتر از تک‌نویسنده‌ها دارند و بر اساس اصولی با هم توافق دارند. برخی اوقات این اصول به صورت مانیفست هم بین آن‌ها ارائه می‌شود. یک مکتب می‌تواند سبب شکل‌گیری جریان یا حرکت بشود و حتی می‌تواند تاثیری بیشتر از حوزه یک محدوده جغرافیایی داشته باشد. مکتب‌ها معمولا عمر کوتاهی دارند اما تاثیرشان می‌تواند سال‌ها ادامه پیدا کند. دادائیست‌ها و رئالیست‌ها نمونه‌های خوبی در این زمینه هستند که شروع کارشان با مانیفست بوده است اما تاثیرشان تا بعد از خودشان و ادبیات سورئالیسم ادامه دارد.

وی افزود: جنبش یا Movement اولین کاربردی که داشته، در عرصه موسیقی بوده است. این عبارت تعریفی است که از موسیقی می‌آید اما بیشتر در حوزه اجتماعی و سیاسی معنی پیدا می‌کند. این اصطلاح به معنی گروهی از انسان‌هاست که بر اساس همراهی و اصول اشتراکی دور هم جمع می‌شوند تا به یک هدف سیاسی یا اجتماعی یا هنری تحقق ببخشند. جنبه حرکت و دگرگونی در این اصطلاح بسیار مهم است یعنی نوعی گسست از گذشته در آن وجود دارد. اما از تعریف اصطلاح مکتب، یک حس ایستایی و استاتیک استنباط می‌شود در حالی که جنبش یا حرکت خاصیت دینامیک دارد.

نویسنده کتاب «درآمدی بر مدرنیسم در ادبیات» ادامه داد: اصطلاح سوم هم که همان گرایش یا مد باشد، اصطلاح دقیقی نیست. گویی چیزی سریع مد می‌شود و بعد هم به سرعت از آن دور می‌شویم. مد بودن، گذرا بودن و تابع سلیقه عوام بودن چیزی است که ترند، گرایش یا همان تمایل به ما می‌دهد. دوستی به من می‌گفت رمان جدیدم را به چند ناشر مطرح کشور دادم تا آن را چاپ کنند اما به من گفتند رمان شما ساختار روایی خطی دارد ولی امروز ساختار روایی غیرخطی مد است. این نمونه‌ای از ترند یا گرایش است. ترندها نمی‌توانند جریان‌ساز باشند و بیشتر نوعی ارائه سلیقه اکثریت هستند.

نجومیان گفت: در زمان شکل‌گیری هنر و ادبیات پست مدرن، توجه به فرهنگ عامه آن‌قدر مهم شد که ترندها خودشان جنبه بخشی از جریان بودن را پیدا کردند،‌ پس کاملا نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت و تحقیرشان کرد. اما اگر بخواهیم جریان‌های ادبی و هنری را به صورت آکادمیک بررسی کنیم، شاید نتوانیم با اتکا به ترندها زیاد پیش برویم.

مولف کتاب «درآمدی بر پست مدرنیسم در ادبیات» در قسمتی از سخنانش گفت: اهمیت جریان‌های ادبی و هنری چندین مولفه دارد. یکی از آن‌ها این است ک برای فهم هر پدیده در عالم باید از آن یک فهم زمان‌مند ارائه بدهیم. اگر پدیده‌های عالم را در یک فرایند زمان‌مند قرار بدهیم، کار راحت‌تر می‌شود. در فهم ما از زمان، مساله روایت اهمیت زیادی دارد. تفکر زمان‌مند یکی از ویژگی‌های درک ما از عالم است. بحث جریان‌های ادبی و هنری، نوعی ساختار زمان‌مند از پدیده‌های ادبی و هنری به ما می‌دهد. دومین مورد اهمیت جریان‌های ادبی و هنری در این است که ما یک فهم گشتالت از عالم داریم. برای این که پدیده‌های عالم را بشناسیم، باید از هرکدام یک فهم گشتالت بسازیم. گشتالت یکی از پایه‌های اصلی فهم ما از پدیده‌های عالم است و به معنی نگاه کلی‌تر و عام‌تر از یک پدیده است.

این مترجم در ادامه گفت: یکی دیگر از اهمیت‌های جریان‌های ادبی، تقسیم‌بندی است. ما باید عالم را طبقه‌بندی کنیم تا آن را بشناسیم. پس تفکر جریان ادبی، ریشه در قرن هجدهم میلادی دارد. این قرن هجدهم است که با نگاهی جدید، نوعی توجه به اشتراکات را به عنوان یکی از پایه‌های علم ایجاد کرد. اما اولین اصطلاحات جریانات ادبی را از قرن نوزدهم داریم یعنی اول علم بود که در قرن هجده خودش را نشان داد و بعد از آن ادبیات بود که وارد عرصه شد.