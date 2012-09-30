حجت الاسلام علی رضا صابریان صبح یکشنبه در حاشیه آئین افتتاح ساختمان جدید مدرسه علمیه فاطمه بنت اسد(س) بسطام در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ظرفیت های خوب استان سمنان در زمینه آموزش طلاب گفت: این روزها نیاز مردم در مراجعه به عالمان دین روز به روز افزایش می یابد و این وظیفه حوزه های علمیه را در تربیت صحیح طلبه ها سخت تر می نماید.

مسئول مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان سمنان ابراز داشت: برای ترویج فرهنگ اسلامی و دفاع از اسلام امروزه نقش زنان در تصمیم سازی خیلی بیشتر از مردان است.

صابریان با تاکید بر این که مردان تصمیم گیرندگان و زنان تصمیم سازان امروز جامعه هستند، بیان کرد: تاسیس مدارس علمیه خواهران در راستای تصمیم سازی دینی و استکبار ستیزی در زنان یک ضرورت است و باید با تربیت صحیح و بیشتر طلاب خواهر معارف ناب شیعی را در سطح جامعه گسترش دهیم.

وی با تاکید بر مجهز بودن طلاب به علوم روز تصریح کرد: در این راستا و با توجه به در مضیقه بودن حوزه فاطمه بنت اسد بسطام از لحاظ مکان تحصیل و امکانات حداقلی، احداث ساختمان جدیدی برای ارتقاء سطح کمی و کیفی در این حوزه به عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار گرفت.

مسئول مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان سمنان با اشاره به این که زمین مدرسه از مرحوم حاج مهدی حکیمی خریداری شده، افزود: احداث این بنا با هفت هزار متر مربع وسعت و 650 متر زیر بنای مفید، با هزینه ای بالغ بر 600 میلیون تومان به اتمام رسید.

صابریان عنوان کرد: از این مقدار اعتبار 16 میلیون تومان آن از طرف دفتر مقام معظم رهبری، 425 میلیون تومان از مرکز خدمات قم تامین شده و 50 میلیون تومان هم بابت تجهیزات و نزدیک به 80 میلیون هم بایت این مدرسه بدهکارهستیم.

وی ضمن بیان این مطلب که دشمن امروز از جنگ سخت به جنگ نرم روی آورده، یادآور شد: بیشتر حرف ها و ادعاهای آن ها گزافه گویی است و آن چه اهمیت زیادی دارد حمله نرم و اخلاقی است که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن به عنوان ناتوی فرهنگی تاکید نموده اند.

مسئول مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان سمنان نقش طلاب اعم از زن و مرد را در آگاهی رسانی به جامعه در این زمینه کلیدی خواند و خاطر نشان کرد: طلاب امروز باید علاوه بر درس و بحث علمی و دینی آگاه به مسائل روز و روش های نوین دشمن برای براندازی نظام باشند و این اطلاعات را در منابر خود به اطلاع عموم مردم از کودک و نوجوان تا پیر مرد و پیر زن برسانند.

صابریان در پایان تاکید کرد: طلاب و حوزه های علمیه امروز وظیفه سنگینی در قبال هجمه فرهنگی دشمن دارند و نباید خود را از مسائل جامعه کنار بکشند و تنها در حجره ها به درس و بحث های علمی و دینی بپردازند در اینصورت هرگز رفتار و مشی و منش طلبگی را رعایت نکرده و در جایگاه عدل الهی باید پاسخگوی خداوند متعال برای کوتاهی خود باشند.