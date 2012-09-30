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۹ مهر ۱۳۹۱، ۹:۲۷

هاشمی خواستار شد:

بسترسازی برای ورود سرمایه گذاران متعصب در صنعت گردشگری انجام شود

بسترسازی برای ورود سرمایه گذاران متعصب در صنعت گردشگری انجام شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون امورعمرانی استانداری مازندران گفت: ادارات استان برای پذیرش سرمایه گذاران متعصب سرمایه گذاری در حوزه گردشگری، بسترسازی کنند.

سید عیسی هاشمی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور حمایت وتسهیل در امر سرمایه گذاری و کاهش طولانی شدن زمان بررسی پرونده ها، کارگروه تخصصی گردشگری در مازندران تشکیل شده است.

وی ادامه داد: دیدگاه اعضای کارگروه در پذیرش سرمایه گذاران داخلی و خارجی در مازندران فقط بحث سرمایه گذاری در گردشگری مازندران نیست بلکه توجه و اولویت ویژه در رونق و فراهم شدن صنعت گردشگری در این استان است.

معاون امور عمرانی استاندار مازندران با اشاره به اینکه این استان با دارا بودن مواهب خدادادی و وجود آثار تاریخی و بناهای زیارتی به یکی از استانهای هدف گردشگری مسافران داخلی و خارجی است، اضافه کرد: تکمیل زیرساختهای توسعه صنعت گردشگری در مازندران شامل توسعه بخش راه های زمینی، ریلی، هوایی و دریایی از اولویت و دغدغه های دولت جدی در این استان است.

هاشمی اضافه کرد: تاریخچه صنعت گردشگری در ایران بسیار جوان است و نهاد‌هایی که برای توسعه گردشگری فعالیت می کنند در سال‌های اخیر شکل گرفتند.

کد مطلب 1708289

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