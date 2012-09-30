پنج ایستگاه مطالعه در استان ایلام ایجاد می شود

مرتضی محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهردر ایلام اظهار داشت: توسعه فضاهای کتابخانه در نقاط مختلف استان ایلام در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان داشت: به همین منظور ایجاد کتابخانه در کلیه نقاط استان ایلام حتی در روستاهای استان جزو برنامه های سال جاری این نهاد است.

مدیر کتابخانه های استان ایلام افزود: ایجاد مکان های فرهنگی و کتابخانه عمومی روستایی از مهمترین مباحث طرح توسعه روستاهای استان ایلام است.

این مسئول تصریح کرد: از دیگر طرح های ترویج کتاب و کتاب خوانی در استان ایلام ایجاد کتابخانه در مکان های عمومی است که در مرحله اول اجرای این طرح برای اولین بار در استان پنج ایستگاه مطالعه در مکان های عمومی شهر ایلام از جمله فرودگاه شهدای ایلام، استانداری ایلام، مسجد جامع شهر ایلام و دیگر مکان های پرتردد راه اندازی می شود.

محمد زاده افزایش کتابخانه های روستایی را از مهمترین راهکار های در دست اجرا برای افزایش کتابخوانی در استان عنوان کرد و گفت: بر اساس طرح سند توسعه روستایی باید تا پایان سال 94، 36 کتابخانه در روستاهای بالای یک هزار و 500 نفر جمعیت راه اندازی شود.