به نام گل و گیاه به کام دیگران/بوستان کرمان مکانی برای نشاط اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین نمایشگاه گل و گیاه در بوستان مادر شهر کرمان در مساحتی معادل 14 هکتار و چهار هزار مترمربع فضای سر پوشیده و 300 غرفه در حال برگزاری است.

نکته قابل توجه اینکه از دقایق ابتدایی افتتاح این نمایشگاه ترافیک شهر کرمان به صورت فزاینده ای به طرف محل برگزاری این نمایشگاه متمرکز شد و استقبال مردم کرمان از نمایشگاه تخصصی گل و گیاه به حدی بود که موجب شگفتی غرفه داران غیر بومی نمایشگاه کرمان شد.

به طور حتم می توان گفت که این نمایشگاه به دلیل مکانیابی مناسبی که برای برگزاری صورت گرفته یکی از زیباترین و مفرح ترین برنامه های شهرداری کرمان طی سالهای فعالیتش در کلانشهر کرمان است زیرا با برگزاری چندین جشن همزمان برای کودکان و بزرگسالان و پخش موسیقی زنده و استفاده از فضاهای پارک برای ایجاد مراکز تفریحی برای شرکت کنندگان فستیوالی از تفریح و افزایش نشاط و شادابی را در جامعه ایجاد کرده است.

از لواشک فروشی تا غرفه فروش کتاب در نمایشگاه تخصصی گل و گیاه

اما 300 غرفه عنوان شده در نمایشگاه گل و گیاه کرمان اختصاصا به عرضه کنندگان گل و گیاه تعلق ندارد، فروش میوه، فروش لواشک و تنقلات، غرفه عرضه پفک نمکی، غرفه شرکت حسابداری، غرفه فروش کیف، محلی برای فروش مالی زنده و حتی ساندویچ ماهی، فروش خر مهره، صنایع مس، تابلوهای نقاشی، غرفه های مجتمع های گردشگری و سیاحتی، عرضه مبلمان شهری و وسایل بازی کودکان، غرفه کتاب، فروش عطر، مواد غذایی، حیوانات تاکسی درمی شده حتی غرفه آتش نشانی و عملیات امداد و نجات که چندین نوبت در طول روز انجام می شود و در کنار آن نمایش تاکسیهای حمل و نقل شهری بخش عمده ای از این نمایشگاه گل و گیاه را تشکیل می دهد.

اما بخش متفاوت و غرفه های زیبای این نمایشگاه که الهام گرفته از بافت تاریخی شهر کرمان است و قسمت قابل توجهی از نمایشگاه را نیز به خود اختصاص داده است غرفه های شهرداری کرمان و سازمان وابسته به آن هستند که عملکرد شهرداری را طی سالهای اخیر بیان می کنند.

چشمان کرمانی ها به جمال آثار به نام ترین مجسمه سازان ایران روشن شد

البته در گوشه و کنار نمایشگاه نیز مجسمه های انتزاعی زیبایی از بهترین استادان مجسمه ساز ایران در نمایشگاه وجود دارد که شاید برای اولین بار است که شهروندان کرمانی به این وسیله توانسته اند نتایج جشنواره های مجسمه سازی کرمان را نیز از نزدیک ببینند.

اما در این نمایشگاه قسمتهایی نیز به عرضه گل و گیاه اختصاص یافته است که می توان به چهار گلخانه سر پوشیده و چند غرفه رو باز نیز اشاره کرد که بخشی از این نمایشگاه بزرگ را تشکیل می دهند اما به طور قطع نمی توان به این نمایشگاه نمایشگاه اختصاصی گل و گیاه گفت.

البته سعی شده است با دعوت شرکتهایی که مرتبط با امر کشاورزی هستند چهره تخصصی ترین به نمایشگاه داده شود که عملا حضور این شرکتهای عمدتا خصوصی نیز نمی تواند ارتباطی با گل و گیاه داشته باشد زیرا ارتباط کاری این غرفه ها نیز بیشتر در زمینه کشاورزی حرفه ای و عرضه ادوات کشاورزی و یا سم و کودهایی است که در این زمینه استفاده می شود.

بار دیگر تاکید می شود که نمایشگاه مذبور یکی از زیباترین نمایشگاههای سالهای اخیر شهر کرمان است و نمی توان زحمات انجام شده در این مجموعه را زیر سوال برد اما آنچه که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است به حاشیه کشیده شدن نمایشگاه گل و گیاه و پر رنگ تر شدن غرفه هایی است که قرار بود به بخش جنبی نمایشگاه تبدیل شوند می باشد.

مکانی برای شادمانی

بسیاری از شهروندان کرمانی با حضور در این نمایشگاه با لبخندی بر لب از مجموعه خارج می شوند اما این لبخند ناشی از محیطی مملو از گل و گیاه در یک نمایشگاه تخصصی نیست بلکه به دلیل فضای مفرح و پر نشاطی است که به وجود آمده که از ظواهر امر نیز مشخص است برپایی این نمایشگاه برکاتی نیز از جمله تجهیز بیشتر بوستان مادر داشته است که این امر نیز جای خوشحالی دارد.

اما یکی از مهمترین مشکلات موجود در این نمایشگاه که همچون گذشته گریبانگیر نمایشگاه گل و کیاه کرمان نیز شده است پارکینگ مورد نیاز برای شرکت کنندگان است.

تبدیل کوچه ها و خیابانهای اطراف بوستان مادر به پارکینگ

عدم وجود مکان مناسب برای پارک خودروها سبب شده است اکثر کوچه ها و خیابانهای اطراف به پارکینگ خودرو تبدیل شوند و همین مسئله در ابتدای ورود به نمایشگاه به شدت خودنمایی می کند هر چند مسئولان نمایشگاه سعی کرده اند با اختصاص فضایی برای پارکینگ از این مشکل بکاهند اما استقبال مردم به حدی است که سبب شده چندین کیلومتر از بزرگراه مجاور نمایشگاه تبدیل به پارکینگ خودرو شود.

گیاه را باید به خانه های مردم ببریم

شهردار کرمان در گفتگو با مهر برگزاری چنین نمایشگاههای را در راستای افزایش روحیه نشاط و شادابی در جامعه تاثیر گذار دانست و گفت: باید فرهنگ توسعه فضای سبز را در جامعه گسترش دهیم و در همین راستا نمایشگاه گل و گیاه در کرمان راه اندازی شده است و تا 14 مهر ماه نیز ادامه دارد.

ابوالقاسم سیف الهی اظهارداشت: باید به گونه برنامه ریزی کنیم که گل و گیاه را به داخل خانه های مردم ببریم و به همین دلیل در حاشیه نمایشگاه کارگاههای اموزشی برای خانواده های کرمانی برای نگهداری از گیاه در منازل در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به وجود 300 غرقه در این نمایشگاه گفت: نمایشگاه گل گیاه کرمان از بزرگترین نمایشگاهها در این نوع است و سعی شده مجموعه ای از گلهای مختلف در نمایشگاه عرضه شود.

وی از برگزاری جشنهای شادی در این نمایشگاه به وسیله شهرداری خبر داد و گفت: نیروی انتظامی نیز با همکاری که انجام داده است کارگاه هایی در راستای راههای پیشگیری از وقوع جرم ارائه می دهد که در ارتقاء فرهنگ شهروندی بسیار موثر است.

سیف الهی گفت: شهرداری نیز در غرفه هایی عملکرد خود را در حاشیه نمایشگاه عرضه کرده است.

اول توسعه فضای سبز شهر بعد برگزاری نمایشگاه گل و گیاه

قائم مقام شهردار کرمان اما در خصوص دلایل عدم برگزاری نمایشگاه گل و گیاه کرمان طی سالهای اخیر گفت: اعتقاد به این بوده که ابتدا باید بودجه موجود به توسعه زیر ساختهای فضای سبز و اقدامات در سطح شهر اختصاص یابد و بعد به برگزاری نمایشگاه بپردازیم و طی سال جاری نیز با تاکید شورای شهر و اختصاص بودجه مورد نیاز مقرر شد نمایشگاه گل و گیاه در کرمان راه اندازی شود.

حسین کردی افزود: خوشبختانه اقدامات صورت گرفته در زمینه فضای سبز شهر کرمان بسیار چشمگیر بوده است بطوریکه می توان این اقدامات را با 12 سال گذشته مقایسه کرد و هم اکنون به سطح مطلوب رسیده ایم.

ایجاد فضای سبز مدرن در بوستان مشاهیر و شورا

وی همچنین از توسعه فضاهای سبز کرمان با دیدگاه جدید خبر داد و گفت: به صورت خاص توسعه در پارک شورا و مشاهیر به صورت کاملا مدرن انجام خواهد شد.

کردی همچنین خواستار توجه بیش از پیش مردم به همکاری در راستای توسعه فضای سبز در شهر شد و گفت: نگهداری و حفاظت از این فضاها بسیار اهمیت دارد که در این خصوص مردم نقش تاثیر گذاری را ایفاء می کنند.

مشارکت استانهای مطرح پرورش گل در نمایشگاه کرمان

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرمان نیز با بیان این‌که نمایشگاه گل و گیاه همیشه با استقبال خوب مردم مواجه بوده است، گفت: انتظار می‌رود در نمایشگاه امسال دو برابر سال‌های قبل بازدیدکننده داشته باشیم.

ایمان سیف‌الهی از حضور تولیدکنندگان گل و گیاه استان‌های تبریز، اصفهان، کرج، یزد، تهران و استان‌های جنوبی کشور در این نمایشگاه خبر داد و گفت: عرضه‌ گل و گیاه و ادوات کشاورزی، آموزش پرورش گل و گیاهان مختلف و ‌تقدیر از پرورش‌دهندگان گیاهان خاص از دیگر برنامه‌های این نمایشگاه است.

وی افزود: در برپایی این نمایشگاه، شهرداری منطقه‌ دو و واحدهای مختلف خدمات شهری شامل سازمان بازیافت، آتش‌نشانی و موتوری نیز هم‌کاری دارند.



پخت بزرگترین کلمپه ایران در جشنواره و نمایشگاه گل و گیاه

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان، نیز برنامه‌های این حوزه در جشنواره و نمایشگاه گل و گیاه را تشریح کرد.

حجت‌الاسلام سیدمرتضی حسینی گفت: ترتیبی اتخاد شده است تا گزارش عملکرد پنج‌ساله‌ حوزه‌های مختلف شهرداری در نمایشگاه ارائه شود، ایجاد جذابیت‌ها و سرگرمی‌های مختلف برای مردم از جمله برنامه‌های مختلف حوزه‌ معاونت فرهنگی اجتماعی در این جشنواره خواهد بود.

برپایی مسابقه شهروند بهار در پائیز



حسینی با بیان این‌که در راستای برپایی برنامه‌های شاد و مفرح بزرگ‌ترین کلمپه‌ ایران در این جشنواره پخته خواهد شد، برپایی مسابقات ورزشی و جنگ‌های شبانه با حضور هنرمندان استانی و کشوری را از دیگر برنامه‌های جشنواره و نمایشگاه گل و گیاه کرمان برشمرد.



وی هم‌چنین خاطرنشان کرد: واحدهای مختلف شهرداری به تناسب مراجعه‌ مردم، برنامه‌های خود را در این جشنواره ارائه می‌دهند.



حسینی افزود: برگزاری مسابقات مختلف نیز در این جشنواره دیده شده است که می‌توان از آن جمله به مسابقه‌ شهروندی توسط خانه‌ شهروند بهار و مسابقه‌ بهترین گزارش و عکس از نمایشگاه گل و گیاه توسط نشریه‌ کرمان‌شهر اشاره کرد.



مانور آتش نشانی در نمایشگاه گل و گیاه!

اما در این میان غرفه دارن بخش گل و گیاه از حضور غرفه های غیر مرتبط با نام این نمایشگاه چندان دل خوشی ندارند و از سوی دیگر شهروندان کرمانی نیز به واسطه آنچه که در نمایشگاههای قبلی کرمان و سایر استانها دیده اند توقع داشتند که نمایشگاه گل و گیاه کرمان غرق در گل و گیاه باشد نه اینکه با ورود به نمایشگاهی با نام گل و گیاه در برخی قسمتها هیچ اثری از گل نبینند و حتی شاهد برگزاری مانورهای آتش نشانان کرمانی به مناسبت روز آتش نشان و یا نمایشگاهی از تاکسیهای درون شهری باشند.

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