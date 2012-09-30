به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حاج میرزا مسلم ملکوتی شامگاه شنبه، در بازدید از ضریح جدید امام حسین(ع) در محل کارگاه ساخت ضریح در مدرسه علمیه معصومیه قم، در سخنانی اظهار داشت: امام حسین(ع) در راه خداوند همه چیز را فدا کرد و دشمنان نیز تصور می‌کردند که دیگر نامی از اهل بیت(ع) در دنیا باقی نخواهد ماند.



وی عنوان کرد: راه امام حسین(ع) را زینب کبری(س) ادامه داد و بعد از قیام سید الشهداء(ع) و واقعه کربلا، این بانوی بزرگ اسلام تبلیغات علیه بنی امیه را از‌‌ همان کربلا آغاز کرد.



استاد برجسته حوزه علیمه قم با بیان اینکه بر اساس گفته‌ها قبر مطهر حضرت زینب(س) یا در سوریه و یا در مصر واقع است افزود: زینب کبری(ع) بعد از اسارت در مدینه ساکت ننشستند و تبلیغات خود را علیه بنی امیه آغاز کردند که اگر قبر ایشان در مصر باشد معلوم می‌شود که آن حضرت به این سر زمین تبعید شده است.



امام حسین(ع) با قیامش اسلام را زنده کرد



وی گفت: دشمنان با شهادت امام حسین(ع) می‌خواستند اسلام را از بین ببرند اما امام با قیامشان اسلام را زنده نگه داشتند و بعد از ایشان نیز سایر ائمه معصومین(ع) این راه را ادامه دادند.



آیت الله ملکوتی با بیان اینکه ما به ائمه معصومین(ع) و قبور مطهر آنها ارادت داریم افزود: دشمنان اسلام بدنبال از بین بردن مکتب تشییع و پیروانش هستند و استکبار جهانی نیز در این زمینه از هرگونه اقدامی فرو گذار نمی‌کند.



وی با اشاره به جایگاه ویژه امام حسین(ع) نزد پروردگار ابراز داشت: یکی از مکان‌هایی که انسان می‌تواند نمازش را کامل بخواند زیر قبه حرم مطهر امام حسین(ع) است.



استاد برجسته حوزه علیمه قم خطاب به هیئت امناء ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) ابراز داشت: این خدمت شما را هیچکس جز خداوند، پیمغبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) نمی‌تواند اجر دهد و این ضریح در واقع تا قرنها ارادت شیعیان به ساحت ائمه معصومین(ع) را به مردم جهان نشان می‌دهد.

