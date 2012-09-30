به گزارش خبرنگار مهر، فک خزر، کوچکترین گونه فکهای واقعی یعنی بدون گوش است و تنها در این دریاچه یافت می‌شود. این یگانه پستاندار خزر در اغلب نقاط دریا زندگی می‌کند، محل زیست آن بر حسب در دسترس بودن موادغذایی و به‌صورت فصلی متغیر است، در فصل تابستان و پاییز اکثر فکهای خزر در آبهای حوزه ایران بسر می‌برند.

قبل از تجزیه شوروی سابق ، کشتار فک خزری حتی به ‪ ۱۶۰‬هزار فک در سال می‌رسید، مشاهده جسد این جانور زیبا که گاه همراه با موجهای خزر به ساحل می‌آید منظره بسیار دلخراشی را برای علاقمندان به محیط زیست فراهم می‌آورد.

صید فراوان، برداشت بی رویه منابع تغذیه، هجوم گونه مهاجم شانه دار، آلودگی دریای خزر از جمله عوامل کاهش جمعیت فک خزری است.

جمعی از کارشناسان در حاشیه کارگاه آموزشی شناسایی فک خزری برای صیادان ماهیان خاویاری در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم حفاظ و صیانت از تنها پستاندار خزر تاکید کردند.



مصطفی عقیلی نژاد مدیر امور ماهیان خاویاری استان گلستان، در گفتگو با مهر در خصوص ارتباط بین دوگونه فک خزری و ماهیان خاویاری و انطباق بین دو گونه در خصوص زیستگاه مشترک آنها و کاهش شدید جمعیت هردو گونه گزارشی ارائه داد.

وی گفت: برای نجات فک دریای خزر به عنوان یک هدف ملی و فرا ملی باید تلاش شود.

وی عنوان کرد: فک تنها پستاندار دریای خزر است که در سالهای اخیر جمعیت آن کاهش یافته و ماهی خاویاری فسیل دریای خزر است.



عقیلی نژاد اظهار داشت: فک ها در معرض جدی خطر هستند و باید برای حفظ آنها تلاش شود.

به گزارش مهر، لنی هارت مدرس کارگاه آموزشی شناسایی فک خزری برای صیادان ماهیان خاویاری نیز توضیحاتی را در خصوص اقداماتی که تاکنون در ارتباط با فک در سرتاسر دنیا انجام داده است ارائه کرد.

در ادامه از نقش مهم جوامع محلی به خصوص صیادان ماهیان خاویاری که بیشترین برخورد را با فک دریای خزر دارند در جلوگیری از تلف شدن یا به خطر افتادن سلامت این حیوان نام برد.

همچنین در این کارگاه، از چهار نفر از صیادان ماهیان خاویاری که سال گذشته در رها سازی یک قلاده فک که در دام ماهیان خاویاری گرفتار شده بود حضور داشتند تقدیر و تشکر گردید.



به گزارش مهر، فک پستانداری است که در آب زندگی می‌کند و تنها برای زادآوری، و گاهی برای استراحت به ساحل می‌آید، در خشکی بسیار کم‌تحرک ولی در آب بسیار فعال است و با کمک پاهای خود به سرعت شنا می‌کند. فک‌ها از دست‌هایشان برای حفظ تعادل استفاده می‌کنند.

ضرورت ایجاد کلنیک امداد و نجات فک



در حال حاضر یکصد هزار فک در دریای خزر زیست می کنند و از اینرو ایجاد کلینیک امداد و نجات فک دریای خزر در گلستان ضرورت دارد.



همچنین کمک و آموزش به جوامع محلی می تواند در احیای نسل فک تاثیر گذار باشد.

فک‌ها جانوران زیبایی هستند و در زمان‌های گذشته، تعداد زیادی از فک‌ها برای استفاده از پوست و گوشتشان شکار می‌شدند. در حال حاضر هم هر سال تعداد زیادی از آن‌ها در تورهای ماهیگیران گرفتار می‌شوند. برخی ماهیگیران می‌پندارند که فک‌ها از ماهیان تجاری، که منبع ارزش‌مندی برای آنان هستند، تغذیه می‌کنند. به همین سبب، به محض مشاهده فک‌ها، آن‌ها را می‌کشند.



گرم‌شدن زمین، باعث ذوب یخ‌های بخش شمالی دریای خزر، و در نتیجه کاهش زیستگاه‌های فک‌ خزری شده‌است. از عوامل دیگر کاهش شدید جمعیت این گونه، آلودگی‌های دریایی و نوعی بیماری ویروسی است که از سگ‌سانان به این گونه منتقل و در سال‌های گذشته موجب تلفات زیادی شده‌است.