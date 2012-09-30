به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی شنبه شب در مراسم یادواره شهدای هشت سال دفاع مقدس که با حضور گسترده جوانان در مسجد محمد رسول الله شهر قزوین برگزار شد اظهارداشت: به برکت دفاع مقدس امروز ایران اسلامی از آن چنان اقتدار و عزتی برخوردار شده که قادر است هر گونه تهدیدی را با قاطعیت پاسخ داده و هر حرکتی را در نطفه خفه کند.

رضایی افزود: ارتش مقتدر ما در کنار بسیج و سپاه با تجهیز خود به مدرن ترین سلاحهای نظامی و موشک های دوربرد و هواپیماهای رادار گریز امروز چتر امنیتی محکمی را در ایران اسلامی ایجاد کرده و مانع از عملی شدن توطئه های دشمنان در کشور شده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: با هوشیاری و درایت جوانان کشور توانستیم تهدیدات دوران جنگ را به فرصت تبدیل کرده و به جایی برسیم که اگر امروز اسرائیل هر تکانی بخورد از چشمان تیزبین ما دور نیست و همه تحرکات را زیر نظر داریم.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران جنگ یادآورشد:‌ در اوایل جنگ دشمن یک هزار و چهار کیلومتر از مرزهای بین المللی ایران و بسیاری از شهرها و روستاهای کشور را اشغال کرد و موجب آواره شدن دو میلیون نفر شد و جنگ در شرایطی به ایران تحمیل شد که انقلاب ما نوپا بود و بدون داشتن نیروهای مسلح منسجم همه اطلاعات نظامی ما را نیز دشمنان در دست داشتند اما با همه این شرایط به لطف خداوند و ایثار شهدا پیروز میدان شدیم.

رضایی ضمن گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس گفت:‌ دفاع مقدس برای کشورمان تجربه بزرگی بود و درس های زیادی آموختیم که در این شرایط باید از آنها به خوبی استفاده کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: درآن زمان بنی صدر و نیروهایش اجازه حضور نیروهای انقلابی و مردمی در جبهه ها را نمی دادند و رزمندگان از کمترین امکانات برای مبارزه با دشمن برخوردار بودند اما به لطف الهی در این عرصه نیز موفق شدند.

رضایی دوران دفاع مقدس را شبیه یک معجزه دانست و اظهارداشت:‌ حضور جوانان فداکار، با ایمان و متعهد در جبهه ها بدون هیچ گونه چشمداشت مالی و اهداء جان خود برای انقلاب و نظام اسلامی تنها در قالب یک معجزه قابل تعبیر و تفسیر است که پیروزی های افتخارآفرینی را برای کشور رقم زد.

وی با بیان اینکه در جنگهای قرون اخیر هربار بخشی از خاک کشور از ایران جدا می شد گفت: در دوران دفاع مقدس رزمندگان شجاع میهن اسلامی از وجب به وجب خاک میهن پاسداری کردند و اجازه ندادند تا ذره ای از مرز کشور بدست دشمن بیفتد و این حماسه بزرگ در تاریخ ماندگار است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشارهای اقتصادی دشمنان و اعمال تحریم علیه کشورتصریح کرد: امروز نبرد دیگری بین کشورمان با استکبار را تجربه می کنیم و عرصه اقتصادی محور ضربه زدن به ایران اسلامی است اما به لطف الهی در این زمینه نیز با استفاده از همه ظرفیت های خود در برابر دشمن پیروز خواهیم شد.

رضایی در خصوص اقتصاد مقاومتی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری بیان کرد: محور رهنمودهای رهبری ریاضت اقتصادی نیست بلکه باید با استفاده از ظرفیتها و توانمندی های موجود بتوانیم تهدیدات دوران تحریم را به فرصت تبدیل کرده و در مسیر شکوفایی اقتصاد کشور و قطع وابستگی حرکت کنیم.

وی گفت: در این شرایط باید سعه صدر و ظرفیت خود را نیز بیشتر کنیم و بدون تنگ نظری اجازه دهیم هر کس که توان کار کردن دارد وارد میدان شده و در عرصه اقتصادی کمک ما باشد.

رضایی حل مشکلات گرانی و تورم را از وظایف مهم مسئولان ذکر کرد و اظهارداشت: زمانی می توانیم بگوییم پرداخت یارانه ها برای مردم شیرین است که ذائقه آنها با گرانیهای بی رویه و تورم و بیکاری تلخ نشود لذا امیدواریم با ایجاد اشتغال،‌ کنترل تورم و گرانی و تولید ثروت مردم را راضی نگهداریم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارامیدواری کرد در سالهای آینده دوران شکوفایی اقتصاد ایران محقق شود.