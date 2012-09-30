  1. بین الملل
۹ مهر ۱۳۹۱، ۹:۵۰

فادیا دیب در گفتگو با مهر:

آغاز فروپاشی گروهکهای مسلح/ پروژه تجزیه سوریه ناکام ماند

آغاز فروپاشی گروهکهای مسلح/ پروژه تجزیه سوریه ناکام ماند

رئیس کمیسیون امور عربی و خارجی مجلس سوریه با اشاره به کاهش ناآرامیها در این کشور تاکید کرد: گروهکهای مسلح که به عملیاتهای تروریستی در سوریه مشغول بودند در آستانه فروپاشی قرار گرفته اند و جامعه در حال بازگشت به شرایط عادی و طبیعی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای ارشد و نمایندگان پارلمان سوریه اخیرا با سفر به تهران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران درباره توسعه روابط دوجانبه و تحولات سوریه گفتگو کردند.

در این سفر دو روزه 10 نفر از اعضای ارشد پارلمان سوریه از جمله "فادیا دیب" رئیس کمیسیون امورعربی و خارجی مجلس سوریه نیز حضور داشت.

دیب درباره آخرین وضعیت سوریه پس از گذشت 18 ماه از ناآرامیهای اخیر اظهارات داشت: ملت سوریه هم اکنون از حجم  بالای توطئه ها علیه کشورشان آگاه شده و نسبت به این مسئله هوشیار هستند.

وی تاکید کرد: در همین راستا مردم سوریه یکپارچه شدند و تلاشهای در راستای تجزیه سوریه را ناکام گذاشتند. البته توطئه هایی نیز در راستای ایجاد فتنه مذهبی و تفرقه میان اقلیتهای دینی سوریه وجود داشت. برخی می خواستند با طرح مسائل قومیتی به اهداف خودشان در سوریه برسند.

رئیس کمیسیون امورعربی و خارجی مجلس سوریه تاکید کرد: امروز مردم سوریه از گذشته یکپارچگی بیشتری پیدا کرده اند و گروهکهای مسلح که به عملیاتهای تروریستی در سوریه مشغول بودند در آستانه فروپاشی قرار گرفته اند و جامعه در حال بازگشت به شرایط عادی و طبیعی قرار دارد.

فادیا دیب در پاسخ به سوالی درباره تلاشهای کمیته چهارجانبه که به پیشنهاد محمد مرسی با حضور ایران، مصر، ترکیه و عربستان سعودی در راستای حل بحران سوریه شکل گرفته است، اظهار داشت: ما به نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه اعتماد داریم. تهران همواره طی ماههای اخیر در کنار سوریه قرار داشته و ملت سوریه این موضع را به خوبی درک کرده و قدردان ایران هستند.

 خاطرنشان می شود هیئت نمایندگان مجلس سوری اواخر هفته گذشته پس از دیدار با برخی مقامات ارشد ایرانی تهران را به مقصد دمشق ترک کردند.

کد مطلب 1708298

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