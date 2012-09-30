آغاز فروپاشی گروهکهای مسلح/ پروژه تجزیه سوریه ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای ارشد و نمایندگان پارلمان سوریه اخیرا با سفر به تهران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران درباره توسعه روابط دوجانبه و تحولات سوریه گفتگو کردند.

در این سفر دو روزه 10 نفر از اعضای ارشد پارلمان سوریه از جمله "فادیا دیب" رئیس کمیسیون امورعربی و خارجی مجلس سوریه نیز حضور داشت.

دیب درباره آخرین وضعیت سوریه پس از گذشت 18 ماه از ناآرامیهای اخیر اظهارات داشت: ملت سوریه هم اکنون از حجم بالای توطئه ها علیه کشورشان آگاه شده و نسبت به این مسئله هوشیار هستند.

وی تاکید کرد: در همین راستا مردم سوریه یکپارچه شدند و تلاشهای در راستای تجزیه سوریه را ناکام گذاشتند. البته توطئه هایی نیز در راستای ایجاد فتنه مذهبی و تفرقه میان اقلیتهای دینی سوریه وجود داشت. برخی می خواستند با طرح مسائل قومیتی به اهداف خودشان در سوریه برسند.

رئیس کمیسیون امورعربی و خارجی مجلس سوریه تاکید کرد: امروز مردم سوریه از گذشته یکپارچگی بیشتری پیدا کرده اند و گروهکهای مسلح که به عملیاتهای تروریستی در سوریه مشغول بودند در آستانه فروپاشی قرار گرفته اند و جامعه در حال بازگشت به شرایط عادی و طبیعی قرار دارد.

فادیا دیب در پاسخ به سوالی درباره تلاشهای کمیته چهارجانبه که به پیشنهاد محمد مرسی با حضور ایران، مصر، ترکیه و عربستان سعودی در راستای حل بحران سوریه شکل گرفته است، اظهار داشت: ما به نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه اعتماد داریم. تهران همواره طی ماههای اخیر در کنار سوریه قرار داشته و ملت سوریه این موضع را به خوبی درک کرده و قدردان ایران هستند.

خاطرنشان می شود هیئت نمایندگان مجلس سوری اواخر هفته گذشته پس از دیدار با برخی مقامات ارشد ایرانی تهران را به مقصد دمشق ترک کردند.