  1. استانها
  2. زنجان
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۶

نیکخواه:

کشاورزان در بازپرداخت وامهای خود دچار مشکل شده اند

کشاورزان در بازپرداخت وامهای خود دچار مشکل شده اند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر بانک کشاورزی استان زنجان گفت: با توجه به افزایش قیمت تراکتور در حال حاضر کارخانه های تراکتورسازی محصولی برای تحویل به کشاورزان ندارند و این مسئله کشاورزان را در بازپرداخت وام دچار مشکل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام نیکخواه شامگاه شنبه در جلسه ستاد توسعه طرح های کشاورزی استان زنجان افزود: در حال حاضر قیمت تراکتور افزایش یافته است و با توجه به تاخیری که کارخانه در تحویل تراکتور انجام می دهد متاسفانه کل مزد چند ماه تاخیر را کشاورز پرداخت می کند.

وی ادامه داد: در گذشته پس از واریز مبلغ تراکتور به حساب کارخانه مبلغ تاخیر در ارائه تراکتور توسط کارخانه در قیمت آن لحاظ می شد تا کشاورز ضرر و زیان نبیند ولی در حال حاضر این کار صورت نمی گیرد و کارمزد چند ماه تاخیر در تحویل تراکتور را کشاورز می پردازد.

مدیرعامل بانک کشاورزی استان زنجان در رابطه با عملکرد بانک در راستای طرح های توسعه بخش کشاورزی استان اظهار داشت: در حال حاضر 65 درصد پرونده های وصولی به بانک تعیین تکلیف شده اند.

نیکخواه افزود: بیشترین پذیرش طرح ها در شهرستان قیدار صورت گرفته است.

نیکخواه ادامه داد: در مجموع قیدار، زنجان و ابهر از لحاظ مبلغ طرح های پذیرفته شده در رده های بالاتر قرار دارند و طارم به لحاظ طرحهای پذیرفته، مصوب و عقد قرارداد وضعیت بهتری نسبت به سایر شهرستان ها دارد.

وی ادامه داد: از مجموع 2275 پرونده معرفی شده به بانک در استان 1060 پرونده عقد قرارداد 63 پرونده در دست کارشناسان و 522 پرونده نیز در حال تکمیل است.

کد مطلب 1708299

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها