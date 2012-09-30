کشاورزان در بازپرداخت وامهای خود دچار مشکل شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام نیکخواه شامگاه شنبه در جلسه ستاد توسعه طرح های کشاورزی استان زنجان افزود: در حال حاضر قیمت تراکتور افزایش یافته است و با توجه به تاخیری که کارخانه در تحویل تراکتور انجام می دهد متاسفانه کل مزد چند ماه تاخیر را کشاورز پرداخت می کند.

وی ادامه داد: در گذشته پس از واریز مبلغ تراکتور به حساب کارخانه مبلغ تاخیر در ارائه تراکتور توسط کارخانه در قیمت آن لحاظ می شد تا کشاورز ضرر و زیان نبیند ولی در حال حاضر این کار صورت نمی گیرد و کارمزد چند ماه تاخیر در تحویل تراکتور را کشاورز می پردازد.

مدیرعامل بانک کشاورزی استان زنجان در رابطه با عملکرد بانک در راستای طرح های توسعه بخش کشاورزی استان اظهار داشت: در حال حاضر 65 درصد پرونده های وصولی به بانک تعیین تکلیف شده اند.

نیکخواه افزود: بیشترین پذیرش طرح ها در شهرستان قیدار صورت گرفته است.

نیکخواه ادامه داد: در مجموع قیدار، زنجان و ابهر از لحاظ مبلغ طرح های پذیرفته شده در رده های بالاتر قرار دارند و طارم به لحاظ طرحهای پذیرفته، مصوب و عقد قرارداد وضعیت بهتری نسبت به سایر شهرستان ها دارد.

وی ادامه داد: از مجموع 2275 پرونده معرفی شده به بانک در استان 1060 پرونده عقد قرارداد 63 پرونده در دست کارشناسان و 522 پرونده نیز در حال تکمیل است.