ضرب و شتم دوباره پرستاران کلید خورد/ پرستاران در محل کار امنیت ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعادت الله امیری رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری فسا از ضرب و شتم دو نفر از پرستاران به دست اراذل و اوباش بعد از انجام اقدامات مراقبتی آنان در بیمارستان خبر داد و افزود: جمعه گذشته دو نفر از ازاذل و اوباش در فسا که بر اثر چاقوخوردگی به بیمارستان مراجعه کردند و اقدامات درمانی و مراقبتی برای آنان انجام شد اما در حدود ساعت یک بامداد این افراد که با چند نفر از دوستان و همراهانشان در بیمارستان بودند و نظم بیمارستان را به هم زده بودند با تذکر پرستاران مواجه شدند که ناگهان به سمت پرستاران حمله ور می شوند و دو پرستار بیمارستان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
ماجرای ضرب و شتم پرستاران در مراکز درمانی تمامی ندارد. زیرا در تازه ترین خبر، دو نفر از این پرستاران دوباره مورد حمله بیماران و همراهان آنها قرار گرفته و به شدت مجروح شده اند.
وی گفت: بر اثر ضرب و شتم این افراد دو پرستار بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) فسا مجروح شدند. یکی از این پرستاران مجتبی زارع پور بود که مچ دستش شکست و دیگری عباس کرمی که دچار شکستگی کتف شد و صورتش نیز بر اثر ضربه آسیب دید.
امیری گفت: 2 نفر از ضاربان اکنون دستگیر شده و در اختیارات مقامات انتظامی و قضایی هستند و پرستاران نیز بعد از اقدامات اولیه درمان برای طی مراحل قانونی رسیدگی به شکایتشان به مراجع قضایی و انتظامی فسا مراجعه کرده اند و مراحل رسیدگی قضایی ادامه دارد اما مسئله مهم این است که متأسفانه هنوز پرستاران در محل کار خود امنیت ندارند و هر چند وقت یکبار شاهد بروز چنین حوادثی هستیم که سلامت، امنیت و حتی جان پرستاران را در حین کار تهدید می کند.
وی گفت: از مسئولان وزارت بهداشت می خواهیم برای جلوگیری از بروز چنین حوادث دلخراشی که علاوه بر آسیب جسمی به آسیب روانی در محیط کاری مراکز درمانی منجر می شود، اقدام کنند.
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