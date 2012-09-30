کشاورزی شهرستان زنجان با کم آبی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا براتی با بیان اینکه امور آب استان زنجان در زمینه تامین آب در شهرستان زنجان نسبت به سال گذشته هیچ تغییری ایجاد نکرده است افزود: حاشیه زنجانرود برای باغ داری بسیار مناسب است و این در حالی است که باغ داری در این منطقه ممنوع است.

وی با اشاره به اینکه در منطقه قره پشتلو محدودیت اجرای طرح های کشاورزی به خاطر محیط زیست وجود دارد افزود: این دو موضوع مهم برای اجرایی کردن و توسعه طرح های کشاورزی در منطقه مشکل ایجاد کرده است که باید تدابیری برای آن اندیشیده شود.

معاون فرماندار زنجان، به وجود مغایرت بین مصوبات جهاد کشاورزی و محیط زیست اشاره کرد و ادامه داد: در مصوبات مربوط به جهاد کشاورزی تعداد دام در روستا به میزان بالا در نظر گرفته شده اما در مصوبات محیط زیست این تعداد بسیار محدود است که مغایرت این دو مصوبه نیز در توسعه طرح های کشاورزی مشکل زا خواهد بود.

براتی در رابطه با بهسازی و نوسازی واحد های دام داری در روستا ها نیز گفت: در این رابطه بهتر است تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته شود.

