توسعه دانشگاه نماد تکامل فرهنگی کشور است/ ضرورت توجه دانشگاه به پژوهشهای علمی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سنایی شامگاه شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه پیام نور نهاوند که در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: در دنیا کنونی پیشرفته ترین کشورهای جهان، کشورهای هستند که از تکنولوژی و فن آوری بیشتر بهره برده باشند و در کنار این پیشرفت و توسعه، نقش دانشگاه ها و صنعت پر رنگ باشد.

مهدی سنایی با بیان اینکه دانشجو و دانشگاه نقطه اصلی کسب علم و تحصیل و از مهمترین مراکز پشتیبانی ملت و تاریخ و حاکمیت یک کشور است، گفت: زمانی دانشجو به تمام ویژگی ها و توانمندی خود دست می یابد که تلاش و کوشش را در خود تقویت کند.

وی اظهار داشت: کسب فضایل انسانی و موازین آدمیت از تکالیف بسیار بزرگ بر دوش دانشجویان است چراکه از لحظه ورود دانشجویان به مکان مقدس دانشگاه ذهنیت و نگاه مردم و جامعه نسبت به این افراد عوض می شود.

وی با بیان اینکه دانشجو هم هویت دینی دارد و هم هویت ملی و صنفی گفت: کسی که به لحاظ دینی و صنفی و ملی احساس کمبود و بی تشخصی کند، از درون تهی و بی هویت قلمداد می شود.

سنایی با بیان اینکه این فرد هیچ جایی برای اندیشیدن و تأثیر پذیرفتن نخواهد داشت، افزود: استادان باید بیشتر در هویت بخشی به دانشجو تلاش کنند تا تأثیرگذاری آنها مثبت و ماندگار باشد.

وی گفت: دانشگاه و دانشجو باید در کنار تحصیل و کسب مدارج علمی با وضعیت جامعه روز خود، حرکت کند و با نقد و پیشنهاد کشور را به سمت توسعه و پیشرفت سوق دهد.

وی گفت: دانشگاه ها باید به تحقیقات و پژوهش های علمی بیشتر اهمیت دهند و تمام ابعاد مختلف یک جامعه را بررسی و برای تقویت نکات مثبت و برطرف کردن مشکلات طرح و ایده ارائه کنند.