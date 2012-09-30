توهم لیبرمن درباره ایران / سناریوی میدان التحریر در تهران تکرار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "آویگدور لیبرمن" در مصاحبه با روزنامه هاآرتض، با اشاره به تحریم های موجود علیه ایران مدعی شد که فشارهای اقتصادی وارده بر جمهوری اسلامی، موجب بروز ناآرامی در داخل ایران شده و ادامه این روند می تواند موجب سقوط حکومت شود.

لیبرمن در ادامه ادعاهای خود گفت : به نظر من اعتراضاتی که در سالهای قبل در ایران وجود داشت اینبار با قدرت بیشتری بازخواهند گشت و مدل ایرانی از انقلاب میدان تحریر را شاهد خواهیم بود.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در ادامه مدعی در فشار بودن نسل جوان ایران شد و گفت : نسل جوان ایران از اینکه آینده خود را قربانی شده می بینند ناراحت هستند.

هاارتض درادامه به تغییر ایجاد شده در لیبرمن اشاره کرده و می نویسد که پاسخ های داده شده از سوی وزیر خارجه اسرائیل نشان می دهد که وی دیپلماتیک تر شده است.

به نوشته این روزنامه، لیبرمن در هنگام انجام ایران مصاحبه تلاش زیادی کرد تا اختلافات میان تل آویو و آمریکا را بر سر ایران کم اهمیت جلوه دهد.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در ادامه اختلافات میان این رژیم و آمریکا را به زیان هر دو طرف دانست و اعلام داشت که با تمام کارهایی که نخست وزیر اسرائیل انجام می دهد موافق نیست.

وی در خصوص روابط تل آویو با واشنگتن گفت: در مورد متحدی جدی همچون آمریکا، هیچ جایگزین درستی وجود ندارد. ما ( آمریکا و اسرائیل ) دیدگاه های متفاوتی داریم اما در انتها چیزی که میان ما مشترک است بسیار بیشتر از اختلافات است. به نظر من گفتگوهای ما با آمریکا نباید از طریق رسانه ها انجام شود.

به گزارش مهر، لیبرمن در حالی خواهان ادامه اقدامات کشورهای غربی علیه ایران است که نتانیاهو به شدت خواهان شدت عمل این کشورها و تعیین خطوط قرمز علیه جمهوری اسلامی است.