فعالیت های تئاتر اقتصادی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه آبادی در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره تئاتر استانی قزوین که در محل کتابخانه امام خمینی (ره) برگزار شد با تقدیر از همه کسانی که برای اعتلای تئاتر کشور می کوشند اظهارداشت: در طول بیش از سه دهه که از عمر انقلاب می گذرد هنوز نتوانسته ایم از همه ظرفیت های تئاتر استفاده کنیم.

وی افزود: خانواده تئاتر امروزه خانواده‌ پرجمعیتی است و همه ساله با فارغ التحصیل شدن دانشجویان این رشته بر تعداد این خانواده افزوده می شود.

شاه آبادی یادآورشد: ظرفیت تئاتر پول و امکانات نیست بلکه باید به همه منابع توجه داشته باشیم و با برنامه ریزی دقیق پیش برویم.

وی، منابع نوشتاری را مهم دانست و تصریح کرد: در حال حاضر باید به زبان و ادبیات روز بیشتر بپردازیم.

معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حرکت های مدیریتی را مکمل امکانات، ظرفیت ها و منابع دانست و راز موفقیت گروه های تئاتری را در اتحاد و توانمندی عنوان کرد.



پانزدهمین جشنواره تئاتر استان از چهار مهرماه در کتابخانه امام خمینی (ره) و علامه رفیعی قزوین برگزار شد.