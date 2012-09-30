هفتمین نمایشگاه مطبوعات و دهمین نمایشگاه کتاب در تبریز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر،عصر روز شنبه با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز و محمدحسین فرهنگی عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب و هفتمین نمایشگاه مطبوعات شروع به کار کرد.

در این نمایشگاه 80 نشریه و خبرگزاری داخلی در سالن استاد شهریار توانمندی های رسانه ای خود را به نمایش می گذارند که در بخش جنبی آن نیز چهار کارگاه آموزشی برای اصحاب رسانه برگزار می شود.

همچنین در دهمین نمایشگاه کتاب تبریز بیش از 110 هزار عنوان کتاب از طریق ناشران داخلی و خارجی به علاقمندان عرضه می شود که 70 هزار عنوان آن به زبان فارسی است.

به گفته علی داننده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی دراین نمایشگاه 700میلیون تومان بن کتاب به فروش می رسد تا خریداران بتوانند از تخفیف 40 درصدی کتب ه بهره مند شوند.

این نمایشگاه تا 14 مهر ماه در محل نمایشگاه بین المللی تبریز از ساعت 13 تا 21 پذیرای علاقمندان به حوزه کتاب و مطبوعات است.

