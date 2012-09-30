نفت تهران - تراکتورسازی تبریز؛ فرصتی برای جبران!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور روز دوشنبه هفته جاری با انجام شش دیدار در شهرهای مختلف آغاز می شود که طی آن در یکی از بازیهای مهم، تیم تراکتورسازی تبریز میهمان تیم نفت تهران خواهد بود.

تراکتورسازی 16 امتیازی که هفته گذشته در شیراز برابر فجر سپاسی متحمل دومین شکست فصل خود شد، این هفته برای دومین بار متوالی در خارج از خانه به میدان خواهد رفت و این بار نیز باید برابر یک تیم بالای جدولی دیگر صف آرایی کند.

این تیم که تا حدودی خود را از حواشی به دور کرده است، در این دیدار به دنبال کسب امتیاز از خانه تیم نفت خواهد بود که البته با توجه به شرایطی که تیم تحت هدایت فنی منصور ابراهیم زاده دارد، شاید خواسته تراکتورسازان خیلی سخت اجابت شود.

نفت تهران تیمی است که فصل گذشته با حسین فرکی توانست نتایج خوبی در لیگ برتر گرفته و همواره جزو مدعیان باشد و امسال نیز این تیم با منصور ابراهیم زاده تا بدین جای کار موفق به قرارگیری در رده های بالایی جدول شده و اکنون نیز در زمره مدعیان قهرمانی قرار دارد.

شرایط خوب نفتی های تهران که اکنون با 19 امتیاز در خانه دوم جدول ایستاده اند، به طور طبیعی کار شاگردان تونی اولیویرا را در یازدهمین بازی فصل آنها دشوار تر از هر زمان دیگری کرده است و از اینرو می توان پیش بینی کرد که کسب یک امتیاز بتواند سرخپوشان تبریز را با خوشحالی از تهران بازگرداند.

اگرچه نفت تهران هفته گذشته برابر تیم قعرجدولی گهر دورود تن به تساوی بیرون از خانه بدون گل داد و به همین علت صدرجدول را به سپاهانی ها هدیه کرد اما این تیم همیشه در خانه خود خوب نتیجه گرفته و کمتر میهمانی توانسته است برابر شاگردان ابراهیم زاده قدعلم کند.

پیروزی تیم نفت برابر تراکتورسازی رده پنجمی، این تیم را همچنان در کورس صدرنشینی نگه خواهد داشت و به طور قطع زردپوشان تهران را دوباره صدرنشین خواهد کرد چون سپاهان این هفته به دلیل حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بازی اش در لیگ برتر به تعویق خواهد افتاد و نفت می تواند از این فرصت استفاده کرده و دوباره در بالاترین خانه جدول قرار گیرد که در این صورت، تیم تراکتورسازی با پذیرش شکستی دیگر به جمع میانه جدولی ها اضافه خواهد شد.

اما شکست نفت در جدال با تراکتورسازی، تیم تهرانی را از یک قدمی صدر به زیر خواهد کشید و حتی در صورت برتری تیمهای استقلال، فجرسپاسی و سایپا برابر حریفانشان، شاگردان ابراهیم زاده تا رده ششم نیز احتمال تنزل خواهند داشت و این در حالی خواهد بود که با برد تراکتورسازی، این تیم تبریزی موفق به صعود تا رده دوم جدول نیز خواهد شد.

تساوی دو تیم در تهران اما بیشتر به نفع تراکتورسازی میهمان خواهد بود و هرگز رضایت خاطر نفتی ها را فراهم نخواهد کرد. از سویی این نتیجه بیشتر از تبریزیها قطع یقین تیمهای رقیب را خوشحال خواهد کرد چراکه دو تیم مدعی در کورس با چند تیم دیگر، دو امتیاز از دست خواهند داد و این موضوع فرصت را برای سبقت تیمهایی چون سایپا، فجر و استقلال و حتی صبای قم مهیا خواهد کرد.

نکته قابل توجه در خصوص دیدار تیمهای نفت تهران و تراکتورسازی تبریز اینکه هیچ یک از دو تیم هفته قبلی را با موفقیت سپری نکرده اند و همانگونه که اشاره شد، نفت در خانه گهر فانوس به دست با تساوی متوقف شد و تراکتورسازی در مصافی سخت با فجرسپاسی، شیراز را دست خالی ترک کرد.

از اینرو در دیدار دوشنبه ورزشگاه تختی تهران، هر دو تیم به دنبال جبران خواهند بود که همین امر می تواند سبب زیباتر شدن جریان مسابقه نیز شود.

با نگاهی به آمار گلهای زده و خورده دو تیم در جدول رده بندی، برابری قدرت تهاجمی دو تیم و البته استحکام بیشتر خط دفاعی تیم نفت به چشم می خورد.

هر دو تیم 14 گل زده در 10 بازی دارند اما تیم نفت تهران رده دومی با شش گل خورده، سه بار کمتر از تراکتورسازی دروازه اش را باز شده دیده و همین امر موجب شده دو تیم اختلاف سه امتیازی و سه پله ای در جدول با یکدیگر داشته باشند.

دیدار تیمهای نفت تهران و تراکتورسازی تبریز از چارچوب بازیهای هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 17:15 روز دوشنبه دهم مهر در ورزشگاه تختی تهران آغاز می شود.

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محمود نصیرپور