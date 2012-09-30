کتاب "هشتاد و هشت شعر رضوی" در مشهد رونمایی شد

سعید بیابانکی در حاشیه مراسم رونمایی این کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کتاب به سفارش موسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی گردآوری شده است.

وی افزود: کتاب 88 شعر رضوی، شامل برجسته‌ترین اشعار رضوی شعرای معاصر است که در 120 صفحه منتشر شده است.

شاعر مجموعه "سنگچین" افزود: این کتاب 88 شعر برگزیده رضوی از شاعرانی همانند؛ علی موسوی گرمارودی، عبدالجبار کاکایی، محمدعلی بهمنی، مرحوم قیصر امین پور، محمدعلی مجاهدی، محمدجواد محبت، علیرضا قزوه، حمیدرضا برقعی، محمدجواد غفور زاده را در خود جای داده است.

وی افزود: این مجموعه یکی از کامل‌ترین مجموعه شعر رضوی از آثار شعرای معاصر به شمار می‌آید که مقدمه آن را استاد خسرو احتشامی نگاشته است.

بیابانکی تصریح کرد: در این کتاب از آثار شاعران پیشکسوت و جوان خراسانی همانند؛ محمود اکرامی، مرتضی امیری اسفندقه، حافظ ایمانی، علیرضا بدیع، جواد اسلامی، علیرضا بدیع، طیبه ثابت، مهدی چناری، حسن دلبری، جواد گنجعلی، رضا عابدین‌زاده و.... استفاده شده است.

گفتنی است، از بیابانکی تاکنون مجموعه شعرهای؛ نامه‌های کوفی، هی شعر تر انگیزد، سنگچین، باغ دوردست، پرواز اصفهان مشهد و...منتشر شده است.