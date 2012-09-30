پارک های محله ای در شهر ایلام افزایش می یابند

خالق منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایجاد پارک های متنوع در شهر ایلام در دستور کار شهرداری این شهر قرار دارد.

وی ادامه داد: ایجاد پارک های محله ای برای شهروندان ایلامی از سال های گذشته رونق گرفته و در سال جاری نیز چندین پارک محله ای در سطح شهر ایلام به بهره برداری می رسد.

منصوری بیان داشت: طی سال گذشته بیش از 14 پارک محله ای در شهر ایلام ایجاد شده و این تعداد در سال جاری به بیش از 20 پارک خواهد رسید.

وی عنوان کرد: هدف از ایجاد پارک های محله ای ایجاد نشاط و افزایش سرانه فضای سبز در شهر ایلام است که این مهم با همت خود مردم تحقق یافته است.

شهردار ایلام از طرح نهضت آسفالت شهر ایلام خبر داد و گفت: هم اکنون بیشتر خیابان های سطح شهر ایلام از کیفیت مطلوبی برخودار هستند و نقاطی هم وجود دارد که باید آسفالت شوند.