نمایشنامه های رضوی با عنوان "از پشت پنجره" منتشر شد

علی ثابت نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از پشت مجموعه نمایش‌نامه‌های رضوی است که دربرگیرنده چهار نمایش‌نامه با عنوان‌های آگراندیسمان از حامدامان پور قرایی، شب‌های حرم از محمد مهدی خاتمی، پناهنده از عباس جانفدا و بچه‌های بهشت از مهدی سیم‌ریز است.

وی اظهار داشت: با آنکه نمایش رضوی چندین سال است که جایگاه مناسبی را در فضای هنری کشور ایجاد کرده و از اقبال عمومی در خور توجهی برخوردار شده است، اما یکی از اساسی‌ترین معضلاتی که هنوز با این مقوله دست به گریبان است، فقر محتوا یا تکرار موضوعات مورد پردازش است.

ثابت‌نیا افزود: با آنکه ابعاد مختلف سیره و زندگی حضرت رضا(ع) سرشار از پتانسیل بالقوه برای خلق آثار بی‌شمار هنری است، اما هنوز آن‌گونه که شایسته است این گنجینه، فاصله بالقوه تا بالفعل را نپیموده و هم‌چنان در تنگنای تکرار و سطحی‌نگری مانده است.

وی تصریح کرد: انجمن ادبی رضوی وابسته به موسسه آفرینش‌های آستان قدس رضوی، تلاش دارد تا با ارتباط موثر با نویسندگان متبحر و متعهد و شناسایی آثار ادبی فاخر در حوزه‌های مختلف ادبیات، بر ارائه و حمایت از آثار ادبی و هنری ارزشمند به ویژه در عرصه معارف رضوی تلاش کند، به همین دلیل مجموعه اول از سلسله نمایش‌نامه‌های رضوی با عنوان "از پشت پنجره" منتشر شده است.