نمایشگاه توانمندیهای صنعت گردشگری گلستان برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه عصر شنبه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی دایر شد و تا 11 مهرماه ادامه دارد.

هتلها، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، پانسیون ها، میهمانپذیر ها و واحدهای پذیرایی بین راهی دراین نمایشگاه حضور یافته اند و در بخشی دیگر از نمایشگاه نیز صنایع دستی و سوغات این استان شامل غذاها و نان ها سنتی به نمایش درآمده است.

این نمایشگاه با توجه به اهمیت توسعه و رونق صنعت گردشگری دراین استان و نظر به جذب هر چه بیشتر گردشگر و در راستای معرفی هر چه بیشتر خدمات عرصه گردشگری، به همت جوامع تحت پوشش برپاشد.

35 هتل در گلستان در دست ساخت است

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: تاکنون عملیات احداث 35 هتل، 20 مجتمع اقامتی، پذیرایی و تفریحی، توریستی، 5 میهمانپذیر، 2 متل و 12 مجتمع خدماتی- رفاهی بین راهی و هم چنین8 سفره خانه پذیرایی سنتی درسطح استان گلستان در حال پیگیری و اجرا است که با اجرای پروژه های مذکور این تعداد به پروژه های درحال پیگیری استان افزوده خواهد شد.

علی مومنی، معرفی هر چه بهتر خدمات گردشگری را به عموم و اطلاع رسانی نحوه ارائه این خدمات را در جذب گردشگر و توسعه صنعت گردشگری موثر دانست.

مومنی در پایان یادآور شد: استان گلستان، 19 هتل، 12 میهمانپذیر و 58 واحد اقامتی و پذیرایی دارد.