46 فقره وقف جدید در خراسان جنوبی به وقوع پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تا‌کنون 46 فقره وقف در استان به وقوع پیوسته است.

حجت ‌الاسلام محمد طاهر گرایلی عنوان کرد: واقفان در سال جاری زمین و آب کشاورزی و دیگر اموال خود را برای عزاداری امام حسین (ع) در ماه محرم و دیگر مصارف خیرخواهانه وقف کردند.

وی با بیان اینکه مردم استان در وقف کردن اموال به نیازهای جامعه توجه کنند، افزود: این نهاد به عنوان متولی بخشی از موقوفات وظیفه و رسالت خطیری را بر عهده دارد و باید ضمن حفظ و حراست از اصل سرمایه نسبت به افزایش و ارتقای سرمایه موقوفات تلاش کند که این تلاش در سال جاری عرصه‌ های مختلفی را در بر می‌ گیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی تصریح کرد: یکی از کارهای خیری که انسان می ‌تواند در زمان حیات خود انجام دهد وقف نام دارد که در تمام ادیان آسمانی، به ویژه در دین مبین اسلام تاکید فراوانی بر آن شده است.

برگزاری هشتمین جشواره قربان تا غدیر آبان ماه در بیرجند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از برگزاری هشتمین جشنواره ملی فرهنگی و هنری قربان تا غدیر، آبان ماه امسال در بیرجند خبر داد.

محمد مطهری فر اظهارداشت: آخرین مهلت دریافت آثار جشنواره پانزدهم مهر ماه و زمان گشایش کارگاه های جنبی و نمایشگاه آثار برتر دهم آبان و مراسم پایانی جشنواره یازدهم آبان ماه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی اتحاد و همدلی با تاسی از عید بزرگ قربان، الگوپذیری و شخصیت پردازی با تاسی از شخصیت و معارف امام علی(ع) را از جمله اهداف جشنواره ملی فرهنگی و هنری قربان تا غدیر عنوان کرد و بیان داشت: این جشنواره در قالب شعر، خوشنویسی، گرافیک و مقاله نویسی برگزار می شود.

حضور 1000 بانوی شاغل در آزمون ضمن خدمت عفاف و حجاب

کارشناس امور بانوان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: آزمون ضمن خدمت عفاف و حجاب ویژه بانوان شاغل در دستگاه‌ های اجرایی استان با شرکت یک هزار نفر برگزار شد.

فاطمه همتی اظهارداشت: این آزمون از متن کتاب"حجاب عزت است یا اسارت" و با هدف توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در میان بانوان شاغل در ادارات برگزار شده است.

وی با بیان اینکه برگزاری دوره ‌های آموزشی در خصوص احکام الهی، نقش بسزایی در ترویج فرهنگ غنی اسلامی دارد، عنوان کرد: این آزمون همزمان در شهرستان بیرجند و 11 شهر استان برگزار شد که از این تعداد 350 نفر در شهرستان بیرجند و 650 نفر در سایر شهرستان‌ ها شرکت داشته ‌اند.

مسئول امور بانوان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه این آزمون ششم مهرماه جاری برگزار شده است، یادآور شد: به قبول شددگان در این آزمون، گواهینامه آموزش ضمن خدمت به ارزش شش ساعت آموزشی از سوی اداره کل آموزش و پژوهش استانداری اعطا خواهد شد.