شخصیت شهید بابایی فراموش نشدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای شرکت در مراسم گرامیداشت یادواره شهدای هشت سال دفاع مقدس به قزوین سفر کرده بود با حضور در منزل شهید بابایی از این شهید والا مقام تجلیل کرد.

رضایی در دیدار با خانواده شهید سرلشگر بابایی یاد و خاطره این شهید سرافراز را گرامی داشت و گفت: عشق و علاقه شهید بابایی به جنگ به قدری بود که وقتی قرار شد فرماندهی نیروی هوایی را به وی بسپاریم از این کار خودداری می کرد و می گفت نمی خواهد از صحنه های نبرد دور شود.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به خاطرات دوران جنگ از شهید بابایی اظهارداشت: عباس بابایی در کنار شجاعت مثال زدنی، تقوای الهی و خلوص بی بدیلش بسیار ساده زیست بود و مانند یک بسیجی بی ادعا همه وجودش را در خدمت به نظام به کار گرفته بود و با شجاعتی مثال زدنی همواره یک تنه به جنگ دشمن می رفت و الگویی برای همه فرماندهان و رزمندگان اسلام بود.

محسن رضایی، ابتکار و خلاقیت شهید بابایی در جنگ را نیز از دیگر ویژگیهای این شهید ذکر کرد و افزود: استفاده از هواپیماهای جنگی مانند F5 و F14 توسط شهید در دوران جنگ برای رزمندگان راهگشا بود و توانسته بود دشمن را به زانو درآورد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پخش سریال "شوق پرواز" از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران را در آشنایی جوانان با این شهید والا مقام موثر دانست و یادآورشد:‌در این سریال مکالمه‌ای بین من و شهید بابایی بازخوانی شده که به خاطرعشق به شهید عباس این کار را انجام دادم.

در ادامه این دیدار صدیقه حکمت همسر شهید بابایی خاطراتی از شهید بیان کرد.