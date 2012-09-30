نقش باید از خود بازیگر جدا باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش تهمورث شنبه شب در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره تئاتر استانی قزوین که در محل کتابخانه امام خمینی(ره) برگزار شد با اشاره به ماهیت اصلی نمایش، به دیدگاه هر هنرمند به عنوان اصل پیش برنده یک حرکت تئاتری اشاره کرد و اظهارداشت: باید باهر نمایش به دنبال انقلاب فکری باشیم اما اصولی مانند نمایشنامه، کارگردانی هم از اهمیت خاص خود برخوردارند.



وی افزود: هر نوشته ای را نمی توان نمایشنامه اطلاق کرد، بنابراین در نوشتن متون می ‌بایست همت بیشتری به عمل آید.

رئیس هیئت داوران پانزدهمین جشنواره تئاتر استانی قزوین در خصوص کارگردانی در تئاتر نیز شرکت کنندگان در این جشنواره را به اصول کارگردانی تئاتر راهنمایی کرد و یادآورشد: صرف حرکت روی صحنه، طراحی میزانسن صورت نمی گیرد و نمی توان به آن کارگردانی گفت.

وی در پایان آثار ارائه شده در پانزدهمین جشنواره تئاتر استانی قزوین را آثار خوب و قابل توجهی ارزیابی کرد و گفت: آثار حاضر در جشنواره را نمی توان به سادگی داوری کرد، و انتخاب نفرات برتر توسط هیئت داوران کار سخت و مشکلی بود.

سیاوش تهمورث، کوروش زارعی و احمد سپاس دار هیات داوران پانزدهمین جشنواره تئاتر استانی قزوین را تشکیل می دادند.

در پایان هیئت داوران از سحر حاجی آقاسی برای نمایش خست خام خانه تقدیر ویِژه ای به عمل آوردند.