روسیه در سقوط هواپیمای ترکیه دست داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، العربیه با انتشار اسنادی که از آنها به عنوان فوق محرمانه یاد شده مدعی شده است که روسیه در سقوط هواپیمایی ترکیه که در ماه ژوئن در خاک سوریه اتفاق افتاد، نقش داشته است.

این شبکه سعودی با استناد به یکی از اسناد محرمانه می گوید: دو خلبان ترکیه که سکان هواپیمای ساقط شده را در دست داشتند از سوی نیروهای اطلاعات هوایی سوریه دستگیر شدند و این اقدامات با کمک پایگاه دریایی روسیه، که در شهر طرطوس استقرار دارد، صورت گرفته است.

این اسناد ظاهرا از دفتر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به حسن عبدالرحمن رئیس واحدهای ویژه عملیات سوریه ارسال شده بوده است.



تلویزیون العربیه روز شنبه (29 سپتامبر) مجموعه جدیدی از اسناد سری رژیم سوریه را منتشر کرد. در بخش اول این اسناد که مهر " فوق محرمانه" دارد، به سرنوشت دو خلبان جنگنده اف 14 ترکیه می پردازد. بر اساس این اسناد کشته شدن دو خلبان ترک به دستور روسیه بوده است.

این اسناد همچنین مدعی هستند که ورود جنگنده ترکیه به حریم هوایی سوریه توسط پایگاه دریایی روسیه در بندر طرطوس به ارتش سوریه اعلام شد.



پس از این حادثه بشار اسد رئیس جمهور سوریه دستور داد دو خلبان اسیر به بخش عملیات خارجی منتقل شوند تا در مورد پشتیبانی ترکیه از ارتش آزاد از آنها بازجویی شود.



در این اسناد جمیل حسن رئیس سازمان امنیت نیروی هوایی ابتدا اعلام می کند که رئیس جمهور این کشور با انتقال دو خلبان به لبنان و تحویل آنها به حزب الله برای بهره برداری از آنها موافقت کرد.



در سند محرمانه دیگری نیز آمده است: "بر اساس پیشنهاد فرماندهان روسیه در مورد لزوم ایجاد مزاحمت برای ترکیه به دلیل همکاری با ارتش آزاد، بشار اسد دستور داد دو خلبان را بکشند و اجساد آنها به آب های بین المللی منتقل شود."

در همین سند مشاوران روس از رژیم اسد خواستند بلافاصله به دلیل سرنگون شدن جنگنده ترک به شکل رسمی از این کشور عذرخواهی کند.



در این سند همچنین بشار اسد دستور داد برای فشار به ترکیه از حزب کارگران کردستان (پ ک ک) حمایت شود تا علیه ارتش ترکیه دست به عملیات ایذایی بزند.



حسن الشبلی عضو دفتر سیاسی جریان ملی سوریه تاکید کرد این اسناد جای شکی در مورد درست بودن آنها باقی نمی گذارند، زیرا اسناد ممهور به مهر سازمان امنیت کشور است و سناریویی را که رژیم برای اجرای این نمایشنامه تهیه کرده بود به وضوح نشان می دهد.



وی تاکید کرد امکان جعل کردن چنین اسنادی وجود ندارد زیرا اسناد نام افراد را آورده و این واقعیت را آشکار کرد که عملیات نظامی را دفتر مشترک روسیه ، ایران وسوریه اداره می کند و بدین ترتیب بشار اسد نقش "استاندار" ایران را بازی می کند.



وی هدف رژیم سوریه از سرنگونی جنگنده را دستیابی به اطلاعات در مورد ماموریت آن و اعمال فشار علیه ترکیه به شمار آورد.