یادواره های شهدا بهترین روش برای انتقال فرهنگ ایثار در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد حسن رجبی در برگزاری چهارمین یادواره شهدای روستای قروچای از توابع شهرستان دهگلان اظهار داشت: هدف از برگزاری این مراسمات تحت عنوان یادواره شهدا این است که سند هویتی ما شهدا هستند نه دیگران و فلسفه و ضرورت برگزاری این یادواره نیز در راستای بصیرت افزایی و آگاهی بخشی به همه اقشار جامعه به ویژه جوانان است.

وی با اشاره به تاثیرگذاری یادواره های شهدا در سطح جامعه افزود: هدف از برگزاری این یادواره ها این است که نسلهای جوان ما که پا به عرصه بلوغ می گذارند بدانند شهیدان ما چه کسانی بودند و برای چه راهی و چه هدف و مقصودی جان خودشان را فدای انقلاب و ارزشهای آن و آموزهای دینی کرده اند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در ادامه سخنان خود گفت: ما باید همواره به فلسفه شهادت اعتقاد داشته باشیم حتی در قرآن آمده است که ما نباید فکر کنیم که آنها مرده اند بلکه آنان زنده اند و آنها با خدا معامله کرده اند.

سردار رجبی با اشاره به رشادت های مردم کردستان در عرصه های مختلف گفت: دفاع جانانه همه مردم ایران به ویژه مردم عزیز کردستان در عرصه های مختلف از نظام اسلامی باعث شده است تا امروز امنیت در سراسر این استان در بهترین شرایط ممکن قرار داشته باشد و باید با تلاش و پشتکار جدی تر این شرایط را اعتلا ببخشیم.

در ادامه این مراسم حقرضا نادرپناه فرمانده سپاه دهگلان با اشاره به بیداری اسلامی در بین ملتهای مسلمان گفت: امروزه اثرات و نتایج این بیداری را در کشورهای عربی مثل تونس، مصر، لیبی، بحرین، یمن و دیگر کشورها مشاهده می کنیم و می بینیم که ملتها بیدار شده اند و در مقابل ظلم و ستم ستمگران قیام می کنند.

حامد قادرمرزی نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با اعلام محکوم کردن اهانت به ساحت پیامبر اسلام از دوران دفاع مقدس به عنوان دوران تقویت ارزشهای اسلامی، دینی و ملی یاد کرد و گفت: ما باید مدیون خون شهیدان وایثارگری های جانبازان باشیم و این امنیت را به برکت خون شهدان داریم و اگر ما به فلسفه امنیت فکر کنیم باید یاد شهیدان بیفتیم و باید با برگزاری این یادواره ها روحیه خود را با روحیات زمان دفاع مقدس تقویت کنیم.

در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران قروچای تقدیر و تجلیل شد.