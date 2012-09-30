سرمایه گذاری در طرح های کلان از واردات کالاهای اساسی جلوگیری می کند

امید کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر یکی از چالش های اساسی در کشور، تحریم های خارجی است که چگونگی و کیفیت اثرات اعمال تحریم ها به خصوص تحریم بر بانک مرکزی و نیز تغییر در روند مبادلات تجاری در حوزه های واردات و صادرات به یکی از مباحث اقتصادی و سیاسی روز در عرصه بین المللی تبدیل شده است.

وی افزود: بی تدبیری و همین طور نبود برنامه ریزی صحیح در زمینه مدیریت بر تحریم های اعمال شده در برخی موارد باعث ناهماهنگی در بازار و اختلال در تنظیم سیاست های اقتصادی شده است.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورت تصویب دور جدید تحریم ها و ادامه آن و همین طور نبود برنامه ریزی و مدیریت امور باید در انتظار چالش های متعدد در زمینه تعاملات پولی و کاهش ارزش و ترکیب در صادرات و واردات باشیم.

کریمیان یادآور شد: آمارها نشان می دهد که با محدود شدن مبادلات مالی و پولی به طور کلی بانک مرکزی، مبادلات تجاری نیز با محدودیت تامین ارز مواجه شده است.

وی در ادامه بیان کرد: تنها جایگزین برای مقابله با تحریم های بانکی، استفاده از مبادله طلا به جای ارز و یا مبادله کالا به صورت تهاتری است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس آمارهای موجود، کل صادرات کشور در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱۷ درصد و واردات نیز با ۹ درصد کاهش همراه بوده است که در صورت ادامه این روند در آینده و کاهش صادرات غیرنفتی در کالاهای با پایه نفت و همین طور تحریم صادرات محصولات نفتی و پتروشیمی، باید منتظر کاهش درآمدهای ارزی باشیم.

کریمیان اظهار داشت: با توجه به وضعیت موجود اقتصادی کشور، دولت باید مدیریت صحیحی بر بازار ارز داشته باشد که مهمترین راهکار آن نیز توجه به اولویت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مواردی از این قبیل است.