قطب گردشگری استان یزد فاقد زیر ساختهای گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در جلسه شورای اداری ابرکوه با اشاره به وجود آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی منحصر به فرد ابرکوه از جمله سرو 4500 ساله ابرکوه که شهرت جهانی دارد، اظهار داشت: با وجود این همه ظرفیت، این شهر فاقد زیرساختهای لازم برای پذیرش گردشگر است.

وی خواستار توجه بیشتر اداره میراث فرهنگی به زیرساختهای گردشگری در این شهرستان کهن و تاریخی شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان برخی از مشکلات شهرستان ابرکوه از جمله نقیصه های بخش صنعت، کاستی ها در زمینه راه های ارتباطی، مشکلات روزافزون شهرداری ها به واسطه قانون ناعادلانه سهم ارزش افزوده و نبود فضای سالم و مطلوب تفریحی اظهار داشت: انتظارات مردم برای حل این قبیل مشکلات به جا و به حق است.

وی افزود: ابرکوه حتی وجاهت شهری مطلوب ندارد و تنها یک خیابان اصلی دارد و در حالی که ابرکوه قطب گردشگری شمرده می شود، فاقد هتل و مجموعه های پذیرایی و دیگر زیرساخت های مناسب هستیم.

امام جمعه ابرکوه گفت: مردم ابرکوه وفادار به نظام اسلامی، ولایت فقیه و صبور هستند و انتظار ندارند که مشکلات این شهرستان محروم به یک باره حل شود اما نباید سکوت آنان مایه سوء استفاده و بی توجهی به خواسته های به حق آنان شود.

حسینی همچنین با اشاره به فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی با بیان انتظارات از این نیرو اظهار داشت: انتظار ما این است که نیروی انتظامی هر چه بیشتر امنیت را از دزدان، سارقان و قاچاقچیان و حرام خوران سلب کند آنگونه که لحظه ای احساس امنیت نکنند.

وی افزود: مقتدرانه با هنجار شکنان برخورد کنید به گونه ای که هیچ محله ای برای مجرمان حیاط خلوت نداشته باشد به ویژه مزاحمتهای صوتی در شهر و امنیت احشام و اموال مردم در روستاها را با حساسیت بیشتر پیگیری کنید.

حسینی همچنین با انتقاد از اقدامات تدافعی و نه چندان کافی مسئولان برای مقابله با تهاجمات حساب شده اقتصادی دشمن گفت: انتظار داریم که در نیمه دوم "سال تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی" شاهد اقدامات جدی تر دولت در این زمینه باشیم.