لابی صهیونیستی به دنبال اختلاف افکنی میان پیروان ادیان الهی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی، مهدی بندر آبادی و کاظم جلالی در پی اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) در بیانیه ای مشترک انزجار خود را از این اقدام موهن اعلام کرده و گفتند: بار دیگر استکبار جهانی واسرائیل جهانخوار در سناریو و نقشه شوم طراحی شده تازه ای، ساحت مقدس و باعظمت پیامبر اکرم(ص) را مورد اهانت قرار داده و با این اقدام شیطانی خود، قلب امت اسلامی را جریحه‌دارنمودند.

این بیانیه می افزاید: بی تردید این گونه حرکات مذبوحانه به سردمداری کاخ سفید و لابی صهیونیستی که به دنبال ایجاد اختلاف میان پیروان ادیان الهی طراحی شده و در باور خام خودشان بفکر اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی می‌باشند، همچون گذشته شکست سختی همراه باخواری وذلت رادرکارنامه سیاه خود ثبت خواهند کرد.

این سه مقام عالی شهرستان شاهرود در ادامه بیانیه خود آورده اند: به فرموده مقام معظم رهبری، "سیاستمداران آمریکا اگر در ادعای دخالت نداشت خود صادقند، باید عاملان این جنایت شنیع و پشتیبانان مالی آن را که دل ملتهای مسلمان را به درد آورده اند، به مجازات متناسب با این جرم بزرگ برسانند" ما نیز در کنار مردم غیرتمند شاهرود فردا دوشنبه در راهپیمایی محکومیت این حرکت شوم فعالانه شرکت خواهیم کرد.

امام جمعه، فرماندار و نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی در خاتمه می افزاید: بزرگی، عظمت و کرامت امامان و پیشوایان دین ما هم مخدوش نخواهد شد و این خورشید مسیر راستین انقلابمان را تا ظهور حضرت مهدی(عج) روشن نگاه خواهد داشت.