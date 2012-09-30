بیش از 30 میلیون هکتار مرتع در کشور قابل واگذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر سرداری صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از مراتع استان سمنان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه تاکنون حدود 17 میلیون هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی کشور به بهره برداران و عشایر فعال در این بخش واگذار شده است، گفت: 916 هزار خانوار، از مراتع کشور و عرصه های جنگلی، بهره برداری می کنند.

وی تصریح کرد: دولت برای واگذاری حدود 15 میلیون هکتار اراضی باقیمانده نیز برنامه جامعی تهیه کرده است.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، گفت: متوسط فرسایش خاک در کشور سالانه 16.7 تن است و این در حالی است که برای تشکیل یک سانتی‌متر خاک به 800 سال زمان احتیاج داریم.

سرداری گفت: تغییر اقلیم در کشور، کاهش بارندگی ها و تغییر الگوی بارش از برف به باران در کشور، فعالان این بخش را با مشکلات زیادی مواجه کرده و لازم است برای بهره برداری اصولی از مراتع کشور با فعالان آن همکاری شود.

وی گفت: 20 هزار هکتار از مراتع فاقد طرح‌های مرتعداری است که به زودی در دستور کار قرار می‌گیرد و در مقابل طرح‌های مرتع‌داری می‌تواند خدمات و امکانات بیشتری را ارائه کرد.

سرداری با تاکید بر لزوم همکاری دستگاه های متولی در بخش کشاورزی و مرتع و تشریح خدمات عشایر و بهره برداران مراتع کشور، اضافه کرد: 50 درصد گوشت قرمز کشور را عشایر تولید می کنند و ضروری است دستگاه ها برای تامین نیازهای اقتصادی کشور با یکدیگر مشارکت کنند.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشورهدف از اجرای طرح‌های مرتع‌داری را مشارکت مردم در امور مرتع‌داری عنوان کرد و افزود: تمام پتانسیل‌ها در این طرح‌ها قابل احصاء است و باید بتوانیم پتانسیل‌های مورد نظر در زمینه مراتع را شناسایی و با استعدادیابی لازم در مرحله نخست خانواده مرتع‌دار و سپس سایرین را از مراتع بهره‌مند کنیم.

وی، بهره برداری اصولی و صحیح از مراتع، جلوگیری از تخریب مراتع و عرصه های جنگلی، افزایش درآمد جنگل نشینان و بهره برداران عرصه های جنگلی و توسعه مشارکت مردم در طرح های صیانت از عرصه های جنگلی را از اهداف اجرای این برنامه عنوان کرد.

سرداری بخش دیگر فعالیت‌ها در زمینه مرتع‌داری را واگذاری اجرای پروژه‌های اصلاحیه مراتع به عشایر و اصلاح تقویم کوچ با عشایر عنوان کرد و افزود: آمادگی داریم طرح‌های قابل اجرا توسط مرتع‌داران را به آنها واگذار کنیم چرا که هدف ما حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری از مراتع است و اگر تاکنون مشکلی مشاهده شده مربوط به کمبود ارتباط میان عشایر و امور مراتع بوده است.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، افزود: در نظر داریم تا به منظور نظارت بر طرح‌های مرتع‌داری از فارغ‌التحصیلان بخش منابع ‌طبیعی استفاده کنیم و در این راستا برای 35 هزار سامانه اراضی مرتع می‌توان زمینه اشتغال‌زایی هفت هزار فارغ‌التحصیل جوان را فراهم کرد.

وی گفت: صندوق توسعه حمایت از کشاورزی تشکیل شده که 49 درصد از سهم آن توسط دولت و 51 درصد دیگر آن توسط تشکل‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و بهره‌برداران تأمین شده است.

مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد: این اقشار می‌توانند از تسهیلات مورد نیاز در این راستا استفاده کنند به طوری که این صندوق در سال گذشته 800 میلیارد تومان وام پرداخت کرده و بانک‌ها نیز مکلف هستند تا اسناد طرح‌های مرتع‌داری را به عنوان وثیقه بپذیرند.

سرداری با بیان اینکه در حال حاضر دام و دامدار مازاد بزرگترین مشکل مراتع کشور است که این معلول توسعه نیافتگی سایر بخش های ما است، اظهار کرد: زمانی که سایر بخش‌های خدماتی، کشاورزی و صنعتی به کمک رفع نیاز جمعیت همراه با رشد جمعیت نیامده است، جمعیت بهره بردار اضافه شده و بیشتر از ظرفیت مرتع، دام و دامدار داریم.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگلها و آبخیزداری کشور، تصریح کرد: دام و دامدار مازاد به عنوان یک چالش اساسی است.

وی با بیان اینکه 916 هزار خانوار در 90 درصد مراتع با 83 میلیون واحد دامی امرار معاش می کنند، ادامه داد: حدود پنج میلیون نفراز این عرصه استفاده می‌کنند.

سرداری افزود: این در حالی است که این عرصه‌ها توان پاسخگویی به حدود 160 هزار خانوار را دارند و ظرفیت دامی مرتع حداکثر 37 میلیون واحد دامی است.

وی برای بازدید از مراتع استان سمنان عازم مناطق کالپوش شاهرود شد.