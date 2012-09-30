بقعه امامزاده ابراهیم قتال(ع) قطب گردشگری مذهبی ایلام است

بهزاد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان دهلران با داشتتن آثار متعدد تاریخی و تفریحی از قطب های گردشگری استان ایلام به شمار می رود.

وی بیان داشت: چشمه های قیر، تپه 9 هزار ساله علی کش و امامزاده ابراهیم از مهمترین آثار تاریخی، طبیعی و معنوی شهرستان هستند که هر سال تعداد زیادی گردشگر را به خود جذب می کنند.

این مسئول عنوان کرد: یکی از مباحث مهم شهرستان دهلران وجود امامزاده ابراهیم قتال (ع) است که سرمنشا خیر و برکت در این شهرستان شده است.

علیزاده تصریح کرد: هم اکنون گردشگران متعددی از سایر شهرهای استان و کشور از این بقعه متبرکه بازدید می کنند که البته در پی افزایش امکانات در حرممطهرامامزاده هستیم.

این بقعه در 38 کیلومتری جاده دهلران به مهران و بعد از روستای بیشه دراز واقع شده است.

این بقعه در سمت چپ جاده و نزدیک مرز عراق است و از جاده اصلی تا نزدیکی بقعه 10 کیلومتر فاصله وجود دارد.

امامزاده ابراهیم قتال (ع) از نوادگان محمد حنفی از فرزندان حضرت علی (ع) است و دارای شجره نامه ای به خط عربی است.