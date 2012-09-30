به گزارش خبرنگار مهر، «نقاب» عنوان مجموعه‌ای از رمان‌های پلیسی و معمایی است که توسط انتشارات جهان کتاب منتشر می‌شود. تاکنون 22 عنوان رمان خارجی در این مجموعه به چاپ رسیده است که عناویشان عبارت است از:«دلواپسی‌های مگره»، «به خاطر بلیندا»، «آسوده بخواب، کاترین!»، «مگره از خود دفاع می‌کند»، «تردید مگره»، «پاکو یادت هست؟»، «جاسوسی که از سردسیر آمد»، «شکیبایی مگره»، «این ریمولدی ابله»، «زود برو، دیر برگرد!»، «مگره و سایه پشت پنجره»، «مار اوکیناوا»، «تلفن به مرد مرده»،‌ «سفر مگره»، «عکس فوری» و «اعضای یک پیکر».

از این کتاب‌ها، دو عنوان «عکس فوری» و «اعضای یک پیکر» دو رمانی هستند که به تازگی و طی هفته‌های اخیر راهی بازار نشر شده‌اند. «عکس فوری» دومین کتاب از مجموعه کتاب‌های «قتل در پنج دقیقه» است که زیرمجموعه کتاب‌های «نقاب» است و شامل مجموعه داستان‌های کوتاه پلیسی می‌شود.

کتاب دیگری که به زودی در قالب کتاب‌های نقاب چاپ خواهد شد، رمان «پیچ و خم‌ها» نوشته پل آندروتا است که عباس آگاهی آن را ترجمه کرده است. آندروتا نویسنده‌ای است که به تازگی وارد مجموعه کتاب‌های نقاب شده است و تا به حال کتابی از او در این قالب ترجمه نشده است.

پل آندروتا متولد 1917 است. این نویسنده در آغاز جوانی، هنگامی که فرانسه در اشغال ارتش آلمان نازی بود، چند رمان بر محور موضوعات روان‌شناسی نوشت که با پایان گرفتن جنگ، آن‌ها را منتشر کرد. سپس به طور حرفه‌ای به نگارش فیلمنامه برای فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی پرداخت. «پیچ و خم‌ها» به عنوان اولین رمان او در سال 1970 جایزه بزرگ ادبیات پلیسی را به دست آورد.

در این رمان، قتل یک عکاس مشهور بهانه‌ای برای شروع داستان می‌شود. پی‌یر لِنه که همسرش سال‌ها پیش دلباخته این عکاس بوده، در مورد این قتل مورد اتهام قرار می‌گیرد. اما فراز و فرود داستان، موجب می‌شود تا چند مرتبه پیکان اتهام به سمت افراد مختلفی بچرخد.

این کتاب با 168 صفحه همه مراحل پیش از چاپ را طی کرده و آماده است تا طی روزهای آتی وارد بازار نشر شود.