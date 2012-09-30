عوارض عمل جراحی تعویض زانو کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، از آنجا که تعویض کامل زانو در هر دو پا و در یک زمان خطرات بیشتری نسبت به تعویض یک زانو در یک پا دارد، پزشکان در سالهای اخیر بیماران جوانتر و سالم تر را برای عمل هر دو پا انتخاب می کنند، اکنون یک تحقیق جدید توسط محققان بیمارستان جراحی خاص در نیویورک انجام شده که نشان می دهد اگرچه بیماران جوانتر و سالم تر هستند اما پس از عمل آنها بیمارتر شده و نرخ عوارض پس از عمل درمیان آنها افزایش یافته است.

استاوروس ممسودیس پزشک و رئیس مرکز مراقبتهای ویژه بیمارستان جراحی خاص در نیویورک که رئیس این گروه تحقیقاتی را برعهده داشت، اظهار داشت: اگرچه جوانترها برای انجام این عمل انتخاب شده اند؛ اما ما نمی توانیم این حقیقت را نادیده بگیریم که وضعیت سلامتی آنها پس از انجام این عمل رو به وخامت می گذارد. بسیاری از عوارضی که ما مورد بررسی قرار داده ایم طی زمان کاهش نیافتند، درحالی که انتظار می رفت که جوانان با وضعیت سلامتی بهتر دچار چنین عوارضی نشوند.

این تحقیق به صورت آنلاین در مجله استخوان پزشکی بالینی و تحقیقات مرتبط منتشر شده است.

به نظر می رسد افزایش سطوح چاقی و همچنین افزایش استفاده از زانو که به طور کامل تعویض شده، نرخ این عوارض را افزایش می دهند. چاقی فشار بیشتری روی مفصلها و استخوانها ایجاد می کند که می تواند موجب آرتروز شود.

محققان این بیمارستان برای انجام تحقیقات خود در رابطه با تعویض کامل زانو در هر دو پا به مرکز تحقیقات بیماران تحت درمان که با حمایت سازمان تحقیقات و کیفیت بهداشت فعالیت می کنند، رجوع کردند. این مرکز دارای بزرگترین پایگاه داده ها درباره بیماران تحت درمان در آمریکا است که دربرگیرنده اطلاعاتی درباره بیماران در تمام گروه های سنی است. این مرکز اطلاعات 20 درصد تمام بیمارستانها را در آمریکا گردهم هم آورده است.

این تحقیقات 258 هزار و 524 مورد تعویض کامل زانو در هر دو پا را بین سالهای 1999 و 2008 بررسی کرد. تعداد عملهای سالانه برای تعویض کامل زانو در هر دو پا تا 75 درصد افزایش یافته است. در سال 1999، عمل هر دو پا برای برای تعویضهای کامل زانو 3.7 درصد بود و در سال 2008 این میزان 6 درصد رسید.

متوسط سن بیمارانی که تحت این عمل جراحی قرار گرفتند از سال 1999 تا 2008 2.5 درصد کاهش یافته است.

همانطور که سالها گذشته است، اختلال و چند بیماری نیز در این افراد افزایش یافت که در آن میان می توان به نارسایی کلیه، بیماریهای عصب شناختی، بیماری کبد دیابت و بیماری مزمن انسدادی ریه اشاره کرد.

در طول این تحقیقات همچنین مشخص شد که چاقی در این بیماران تا 131 درصد افزایش یافته اند. تنها بیماری اختلالی که در این میان کاهش یافته بود نارسایی قلبی بود.

در طور دوره تحقیقات، محققان 3 درصد افزایش در ذات الریه، 6 درصد افزایش در آمبولی ریه و 3 درصد افزایش در انفارکتوس غیر میوکاردیال مشاهده شد.

دکتر ممسودیس اظهار داشت: علیرغم این که پزشکان ترجیح می دهند این عمل را روی افراد جوانتر و سالم تر انجام دهند و خطرات را به حداقل برسانند اما باید به دخالت سایر بیماریها در حین انتخاب بیمار نیز توجه کنیم تا شاید بتوانیم این عوارض را کاهش دهیم.

به عنوان یک نکته مثبت محققان دریافتند که نرخ مرگ در بیمارستان برای این بیماران با نرخ متوسط 10 درصد در هر سال کاهش یافته است. محققان این کاهش را به پیشرفتهای علم پزشکی و استفاده زیاد از درمان از راه دور و همچنین بررسی وضعیت بیماران طی 10 تا 15 سال اعلام کرده اند.

براساس اظهارات رئیس این گروه تحقیقاتی، با پیشرفتهای علم پزشکی و مونیتور کردن بیماران ما قادر بوده ایم که بر میزان مرگ و میر این بیماران تأثیر بگذاریم، اگر هرکس به عوارضی ناشی از یک بیماری دیگر مبتلا شده و این بیماری تشخیص داده نشود امکان مرگ وی براساس این بیماری وجود دارد. اگر این افراد به طور کامل تحت نظر باشند، می توان از بروز این عوارض جلوگیری کرد.

محققان همچنین دریافتند که بیماران در سال 1999 پنج روز پس از عمل از بیمارستان مرخص شده و در سال 2008 به طور متوسط پس از عمل تنها چهار روز در بیمارستان می ماندند، اما میزان عدم مراقبتها پس از مرخصی از بیمارستان با نرخ 5.5 درصد کاهش رو به رو بوده است.

دکتر ممسودیس تصریح کرده است که پیش از این تحقیقات ما تصور می کردیم که عوارض بیمار پس از انجام عمل جراحی تعویض کامل زانو در هر دو پا، به علت انتخاب بیماران جوانتر و سالم تر و بهبود مراقبتهای پزشکی کاهش یافته است اما اکنون به این نتیجه رسیدیم که تصویر کلی پیچیده تر از این مسئله است. بیماران ممکن است جوانتر باشد اما پس از این عمل سالمتر نخواهند بود به همین علت شاهد کاهش قابل توجه عوارض نخواهیم بود.

محققان اعتقاد دارند باید برای شناسایی راه های پیشگیری از عوارض، در بیمارانی که تحت عمل جراحی تعویض کامل زانو در هر دو پا قرار می گیرند فعالیت هایی انجام شود. بیمارستان جراحی خاص نیویورک اخیرا همایشی با همین هدف برگزار کرد. در این همایش که با عنوان ایجاد راهبردهایی برای تعویض کامل زانو برگزار شده بود 40 نفر از کارشناسان از 16 موسسه حضور یافتند و راهبردهای حاصل از این همایش قرار است ظرف 6 ماه آینده منتشر شود.

این تحقیق با مشارکت استاوروس ممسودیس، کارلوس بی مانتیلا، جواد پرویزی، اتوکار استاندنر، مادو مازومدار انجام شده است.