آمار ورودی پرونده ها به دادسرای سیرجان 20 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه و برنامه ریزی دادگستری استان کرمان گفت: در شش ماهه نخست سال جاری ورودی پرونده ها به دادسرای سیرجان کاهش چشمگیری داشته و بلعکس دادسرای جیرفت با افزایش پرونده ها روبرو بوده است.

محمد صادق شجاعی ادامه داد: در بین دادسراهای عمومی و انقلاب در سطح استان کرمان، در شش ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیشترین کاهش ورودی به میزان 20 درصد مربوط به دادسرای سیرجان و بیشترین افزایش ورودی مربوط به دادسرای جیرفت به میزان 20 درصد است.

وی افزود: این آمار در کل استان، رشد پنج درصدی وارده را نسبت به مدت مشابه در سال قبل نشان می دهد.

آزادی 3400 زندانی جرائم غیر عمد در کشور

مدیر عامل ستاد دیه کشور جشن گلریزان که در کرمان برگزار شد، گفت: در سه ماهه نخست سال جاری زمینه آزادی سه هزار و 401 مددجوی جرائم غیر ‌عمد در سطح کشور با صرف اعتبار 340 میلیارد تومان فراهم شده است.

اسدالله جولایی ضمن اشاره به فرهنگ سازی و آموزش در زمینه جرایم بیان کرد: 25 عضو رسمی در کشور وظیفه فرهنگ‌سازی را بر عهده دارند که می‌طلبد به شکل جدی‌تری در این زمینه فعال باشند.

وی اذعان داشت: طی سال گذشته 12 هزار و 374 نفر با صرف 509 میلیارد تومان از زندان‌های کشور آزاد شدند که برای این افراد بیش از 270 میلیارد تومان رضایت شاکی نیز حاصل شده است.

در ادامه یکی از اساتید حوزه و دانشگاه اظهار داشت: در مجموع آیات و روایات دین اسلام بعد از ایمان به خدا و انجام فرایض، هیچ امری در پیشگاه خداوند محبوب‌تر از گره‌گشایی از کار خلق نیست.

حجت‌الاسلام ‌ناصر نقویان‌ افزود: از خداوند می‌خواهیم قبل از دست باز، دل باز به ما عطا فرماید تا از کمک به دیگران نترسیم.

وی با تاکید بر لزوم کمک به محرومان و افراد نیازمند ابراز داشت: در دارایی هر یک از ما حقی برای این افراد تعیین شده و باید به آنها کمک کرد.

رسالت وکیل حمایت از مظلوم و مبارزه با ظالم است

رئیس شعبه پنج تجدید نظر استان کرمان در مراسم تحلیف کارآموزان وکالت گفت: وکالت یکی از مشاغل تخصصی مبتنی بر وظیفه اجتماعی است که رسالت حمایت از مظلوم ومبارزه با ظلم وظالم را در روند احقاق حق بر عهده دارد.

مسعود امیر میجانی ادامه داد: یک وکیل موفق دارای آراستگی ظاهر، فصاحت، بلاغت، قدرت استنباط و استدلال و نیروی تخیل و پیش بینی است.

وی داشتن تخصص و آگاهی را از پیش شرطهای موفقیت در وکلالت دانست و اظهار داشت: برای وکالت، تنها داشتن تحصیلات عالیه کافی نیست و وکیل باید با آگاهی کامل نسبت به قوانین جاریه و سابقه و مطالعه مستمر، سطح دانش خود را پیوسته ارتقاء دهد.

این مسئول قضایی تصریح کرد: وکیل باید با بهره گیری از دانش خود، نقاط کور و مبهم پرونده را روشن و با رفع شبهات موضوعی و حکمی مددکار قاضی باشد.

وی ادامه داد: حضور وکیل در فرآیند دادرسی می تواند به استحکام و اتقاق آراء محاکم کمک کند.

امیر میجانی بیان داشت: اگر وکیل مجهز به معلومات علمی لازم نباشد چه بسا حقی که در عالم ثبوت وجود داشته به منصه اثبات نرسد وحکمی ناصواب صادر شود که این امر هم به حیثیت وکیل و وکالت ضربه وارد می آورد و هم به قاضی و دستگاه قضائی ضربه خواهد خورد.

وی یادآور شد: در آیین نامه وکالت بر ضرورت تعهد، عدالت محوری، پاکدامنی، امانت داری و رازداریِ وکلا تصریح شده است و وکیل باید با خوشنامی و پیروی از حق و تسلط بر گفتار، رفتار و قلم خود، شان وکالت را حفظ کند.

رئیس شعبه پنج تجدید نظر رعایت محدودیتهای قانونی پیش بینی شده را از سوی وکلا خواستار شد و اظهار داشت: این محدودیتها و رعایت آنها از رموز موفقیت و حفظ شان جامعه وکالت خواهد بود.

وی با تاکید بر حفظ استقلال وکلا، ضرورت اجرای مواد 31 و32 قانون اصلاح را خواستار شد وبیان داشت : ماده ای از قوانین دادگستری برتلاش در جهت صلح و سازش متداعیین سفارش نموده که این مهم مغفول مانده است.

مدیران، واحدهای حقوقی و حراست اداره خود را تقویت کنند

رئیس دادگستری استان کرمان در دومین شورای هماهنگی نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرائی استان کرمان گفت: تقویت واحدهای حقوقی و حراست هر اداره توسط مدیران نقش بسزائی در سلامت آن اداره و پیشگیری از وقوع جرم دارد.

حجت الاسلام علی توکلی ادامه داد: پیشگیری از جرم، بزه و فساد نیازمند تدبیر و برنامه ریزی است و حضور پررنگ مدیر در اداره در کنار تقویت واحد حراست و حقوقی کمک شایانی در تحقق این امر خواهد داشت.

وی افزود: قراردادهای خوب و اصولی، لوایح مستحکم و دادخواستهای کامل و ارائه مشاوره های اثر گذار در سایه داشتن یک دفتر حقوقی قوی امکان پذیر است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان محکومیت بسیاری از پرونده های ادارات در محاکم را ناشی از ضعف عملکرد واحدهای حقوقی دانست و اظهارداشت: باید در جهت رفع این مشکل چاره اندیشی شود.

وی یاد آور شد: بسیاری از پرونده های ادارات یا بصورت کامل پیگیری نمی شود و یا دفاع خوبی ارائه نمی شود و به همین سبب محکومیت ادارات در محاکم رقم می خورد.

این مقام قضایی اذعان داشت: باید مدیران به این باور برسند که بدون نظر و مشاوره با واحد حقوقی خود عملی انجام ندهند.

حجت الاسلام توکلی ورود واحد حقوقی استانداری به پرونده های مهم دستگاههای اجرایی را خواستار شد و بیان داشت: وقتی پرونده مهمی در اداره ای تشکیل می شود چنانچه واحد حقوقی استانداری به موضوع ورود کند امکان محکومیت اداره بسیار کمتر می شود.

وی ادامه داد: دفتر حقوقی باید دفاع محکم، مستدل، جامع و قانونی را در پرونده های خود انجام دهد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: مدیران باید با حمایت های مادی و معنوی به واحد های حقوقی انگیزه و اراده این واحدها را درانجام وظایف محوله چندین برابر کنند.



