فاز دوم طرح مبادلات ارزی از امروز اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش داد: با اجرای فاز دوم طرح مبادلات ارزی، واردکنندگان کالا با اولویت‌های 3 تا 5 می توانند پس از ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای انجام فرآیند تخصیص ارز راسا به شعب ارزی بانکهای عامل خود در سراسر کشور مراجعه کنند و کلیه اطلاعات از آن پس به مرکز مبادلات ارزی منعکس خواهد شد.



باتوجه به این تصمیم ، متقاضیان در تهران و شهرستانها نیازی به مراجعه حضوری به مرکز مبادلات ارزی نخواهند داشت. این تصمیم برای رفاه حال هموطنان و جلوگیری از مراجعه حضوری متقاضیان ارز در مرکز مبادلات ارزی اتخاذ شده است و با عملیاتی شدن این فرآیند، پاسخگویی به متقاضیان در گستره شعب ارزی بانکهای سراسر کشور انجام خواهد گرفت.

برای هر بانک عامل در مرکز مبادلات ارزی واقع در ساختمان وزارت صنعت ، معدن و تجارت یک میز به منظور برقراری ارتباط با بانک مربوطه و بانک مرکزی درنظر گرفته شده است تا از این طریق تعامل بین بانک مرکزی و بانکها تسهیل و تسریع شود.

