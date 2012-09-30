  1. اقتصاد
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۱

فاز دوم طرح مبادلات ارزی از امروز اجرایی شد

فاز دوم طرح مبادلات ارزی از امروز اجرایی شد

به منظور رفاه حال متقاضیان ارز، از روز جاری( نهم مهرماه)، کلیه عملیات مربوط به عرضه و تقاضای ارز در مرکز مبادلات ارزی به سیستم بانکی سراسر کشور توسعه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش داد: با اجرای فاز دوم طرح مبادلات ارزی، واردکنندگان کالا با اولویت‌های 3 تا 5 می توانند پس از ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای انجام فرآیند تخصیص ارز  راسا  به شعب ارزی بانکهای عامل خود در سراسر کشور مراجعه کنند و کلیه اطلاعات از آن پس به مرکز مبادلات ارزی منعکس خواهد شد.

باتوجه به این تصمیم ، متقاضیان در تهران و شهرستانها نیازی به مراجعه حضوری به مرکز مبادلات ارزی نخواهند داشت. این تصمیم برای رفاه حال هموطنان و جلوگیری از مراجعه حضوری متقاضیان ارز در مرکز مبادلات ارزی اتخاذ شده است و با عملیاتی شدن این فرآیند، پاسخگویی به متقاضیان در گستره شعب ارزی بانکهای سراسر کشور انجام خواهد گرفت.

برای هر بانک عامل در مرکز مبادلات ارزی واقع در ساختمان وزارت صنعت ، معدن و تجارت یک میز به منظور برقراری ارتباط با بانک مربوطه و بانک مرکزی درنظر گرفته شده است تا از این طریق تعامل بین بانک مرکزی و بانکها تسهیل و تسریع شود.
 

کد مطلب 1708348

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