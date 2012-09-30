قانون ممنوعیت استفاده از برقع در سوئیس لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، لغو این قانون با 98 رأی موافق و 83 رأی مخالف انجام گرفت که منجر به خوشحالی مسلمانان شد.

هیوگ هیپ تالد از موافقان این طرح گفته است که قانون قبلی هزینه های بسیاری داشته که یکی از مهمترین آنها کاهش چشمگیر جهانگردان مسلمان به سوئیس بوده که خود توهین به گردشگران محسوب می شد.

وی افزود: مخالفت با داشتن برقع یا نقاب پیامدهای خطرناکی در پی دارد که جلوی همسان سازی اجتماعی زنان مسلمان گرفته می شود. در حالی که این امر نه تنها منجر به ایجاد مساوات میان زنان و مردان شده، بلکه ادغام اجتماعی و انسجام آنها را نیز در پی دارد.

وی با بیان اینکه قانون قبلی - ممنوعیت استفاده از برقع و روبنده در اماکن عمومی- به ضرر دولت سوئیس بوده است؛ چرا که عده زیادی از زنان مسلمانان به خاطر این قانون در خانه می ماندند که خود کاهش حضور زنان مسلمان در جامعه سوئیس را به دنبال داشت.

در قانونی که سال گذشته در مجلس ملی سوئیس تصویب شد،‌ زنان مسلمان حق استفاده از روبنده و برقع را در اماکن عمومی نداشتند و علت آن بهانه های امنیتی و کمک به احقاق حقوق زنان مسلمان در جوامع غربی عنوان شده بود. زیرا گمان می رفت که حجاب زنان به علت اجبار از سوی همسران یا پدران بوده است. اما این نتیجه به دست آمد که زنان خود خواهان استفاده از روبنده و یا برقع هستند.