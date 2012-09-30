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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۹

همایش بزرگداشت رزمندگان دفاع مقدس تایباد برگزار شد

همایش بزرگداشت رزمندگان دفاع مقدس تایباد برگزار شد

تایباد - خبرگزاری مهر: همایش بزرگداشت رزمندگان دفاع مقدس تایباد با حضور مسئولین و پیشکسوتان و ایثارگران هشت سال جنگ تحمیلی در شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تایباد در این مراسم که شنبه شب در محل حسینیه ثارالله بسیج تایباد به همت امور ایثارگران این ناحیه برگزار شد، گفت: مقام ایثار و شهادت از منظر قرآن و روایات، عظمت مقام شهید و شهادت در راه خدا، از نظر کتاب و سنت، روشن تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد.

سرهنگ پاسدارحسن نعمتی بیان داشت: تاریخ، همواره عرصه درگیری پیروان حق و باطل بوده است؛ جدال مستمری که صفحات تاریخ را از مبارزه سرشار، و پهنه زندگی انسان را از جنگ و نبرد آکنده است.

وی بیان کرد: دین مقدس اسلام، در آغاز ظهورش تا عصر حاضر، همواره درگیر نبرد در میدانهای جنگ بوده و در این میان تعالیم انسان ساز وحی و تلاش طاقت فرسای پیامبر عظیم الشأن (ص)، همواره مؤید این نکته بوده است که انسان باید با عشق و ایمان به مبارزه بر علیه کفر و الحاد بپردازد و در این راه حتی از ایثار عزیزترین داشته های خود همچون جان و مال و اولاد خود نیز دریغ نورزد، این تحول و انقلاب عظیمی است که دین اسلام در مردم به وجود آورد.

در ادامه این مراسم نیز تعدادی از ایثارگران خاطرات خود را از دفاع مقدس برای حضار باز گو کردند و همگان تحت تاثیر ایثار و ازخود گذشتگی حماسه آفرینان هشت سال دفاع مقدس قرار گرفتند.

کد مطلب 1708350

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